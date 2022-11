Reichlich Katar-Frust in München: „Schließen uns Boykott an, obwohl wir DIE Public-Viewing-Hochburg sind“

Von: Lukas Schierlinger

Das Tegernseer Tal Bräuhaus will Spiele der umstrittenen Katar-WM nicht übertragen (Symbolbild). © dpa/Oerg Carstensen/Screenshot Facebook

„Wir möchten ein starkes Zeichen setzen“, erklären die Betreiber. Wie weitere Münchner Lokale haben sie entschieden, die Spiele der Fußball-WM in Katar nicht zu übertragen.

München - Das NFL-Event in München wurde noch offensiv beworben, die verfügbaren Public-Viewing-Plätze waren rasch vergeben. Wenn Katar und Ecuador am 20. November die reichlich umstrittene Fußball-WM einläuten, bleiben die Bildschirme jedoch schwarz. Das Tegernseer Tal Bräuhaus hat sich zum Boykott entschlossen.

„DIE Public-Viewing-Hochburg“ in München will Spiele der Katar-WM boykottieren

Und das, obwohl man sich selbst als „DIE Public-Viewing-Hochburg im Herzen der Münchner Innenstadt“ bezeichnet. So zumindest formulieren es die Betreiber in einem Facebook-Beitrag, der die Hintergründe des Boykotts beleuchtet. „Unser Entschluss steht fest: Die diesjährige Fußball-WM in Katar ist sehr eng mit dem Leid von Arbeitsmigranten verknüpft. Wir möchten ein starkes Zeichen setzen, dass uns Menschenrechte wichtiger sind als jede Form von Kommerz.“

Für die bereits Anfang November 2022 verkündete Entscheidung bekommt das Bräuhaus auf Facebook Zuspruch („Respekt“, „Top“), aber auch kritische Rückfragen. Was denn mit den Spielen des FC Bayern sei, wollen mehrere Gäste wissen. Denn der Rekordmeister nehme es „mit Katar ja auch nicht so genau“, schreibt ein Fußballfan mit Bezug auf den umstrittenen Sponsoringdeal der Münchner. Die Spiele des FC Bayern flimmern im Bräuhaus weiterhin über die Bildschirme.

München: Fußball-WM in Katar heftig umstritten - Gastronomen wehren sich

Das Park Café am Alten Botanischen Garten und die Haidhausener Kneipe vivo haben sich ebenfalls zu einem Boykott der Katar-WM-Partien entschlossen. Das haben die Betreiber in emotionalen Social-Media-Beiträgen unmissverständlich klargestellt. Bei der vivo-Begründung war ein Seitenhieb auf FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß inklusive.

Von der Stadt propagierte Public-Viewing-Spektakel zum umstrittenen Event sind nicht geplant. Im Netz ruft das Bündnis „Kultur statt Katar“ zu einem Boykott des Großturniers auf. Gastronomen werden dazu angehalten, in ihren Betrieben Konzerte statt Fußball zu zeigen. Unter dem Hashtag „KeinKatarInMeinerKneipe“ haben sich viele weitere Betriebe dem Aufruf bereits angeschlossen. (lks)

Kann man Kritik an Katar bei der WM ausblenden? Wir finden: nein. Sollte man ihretwegen auf Berichterstattung verzichten? Das würde dem Sport nicht gerecht werden. Deshalb machen wir beides: Wir behalten den Gastgeber im Blick – und den Fußball.