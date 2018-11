Eklat: AfD-Vize-Fraktionschefin wird aus Münchner Bar geschickt - und bekommt 10 Euro

Die "Goldene Bar" sollte sich vielleicht eher die "Rote Bar" nennen, dann weiß jeder vor Betreten, was ihn erwartet. Darf man davon ausgehen, dass ein stadtbekannter IS-Hassprediger mit äußerster Zuvorkommenheit bedient worden wäre? Ich finde es gut, dass der Betreiber Personal verschiedener Nationen beschäftigt, und so lange die alle legal hier, und sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, hat auch niemand ein Problem damit. Übrigens kann dieser Betreiber sich entspannt zurücklehnen, denn es ist nicht anzunehmen, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt, wie dem Hotel in Leipzig, das seine Räumlichkeiten dem Kreisverband der AfD zur Verfügung stellen wollte: In der Nacht vom 9. zum 10.11, wurde es verwüstet. Entstandener Schaden 50 000 Euro. Die Antifa hat sich bereits, selbstredend auf der verbotenen Seite "Indymedia"(die natürlich weiterhin existiert), zu dem Anschlag bekannt und feiert sich dafür... Und die Antifa würde wohl ebenfalls, nach so einer Aktion, in der "Roten Bar" essen und trinken dürfen. Mit einem Gläschen Schampus vom Haus.