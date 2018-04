Bomben-Kommando vor Amtsgericht: Verdächtiges Objekt gefunden

Er wollte wie jeden Morgen die Post reinholen, dabei fiel einem Justizbeamten eine Tüte mit auffällig hervorstehenden Drähten auf. Er verständigte sofort das Sprengstoff-Kommando.

München - Am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr machte ein Justizmitarbeiter eine auffällige Entdeckung: Als er den Briefkasten vor dem Amtsgericht in der Pacellistraße entleeren wollte, sah er eine Plastiktüte, deren Inhalt ihn sofort in Alarmbereitschaft versetzte. Aus der Tüte schauten mehrere Platinen und diverse Drähte hervor.

Sofort verständigte er die Polizei und riegelte den Raum weitläufig ab.

Nach einer Inaugenscheinnahme durch sprengstoffkundige Beamte der Münchner Polizei, stellte sich der verdächtige Gegenstand jedoch nur als eine Art abstrakte Kunst heraus.

In der Tüte befanden sich weiterhin noch mehrere Seiten mit handschriftlichen und unleserlichen Notizen. Auch wenn dieser Fall sich als harmlos entpuppte, die Justizbeamten sind seit dem Vorfall im Jahr 2015 in Alarmbereitschaft. Damals gab es eine Bombendrohung.

