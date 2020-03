Mehr als 7500 Münchner setzen Zeichen gegen rechts - Zwischenfall mit üblem Transparent

München - „Wir müssen aufpassen, dass das braune Gift nicht weitersickert, ins demokratische Grundwasser kommt“, sagte Söder. Zu der Kundgebung vor der Oper hatte ein breites Bündnis aus Organisationen, Parteien, Vertretern der Zivilgesellschaft und der Kulturszene aufgerufen. Mehr als 7500 Menschen waren dem Aufruf gefolgt und füllten den Max-Joseph-Platz – trotz eisigen Windes und Corona-Angst.

+ Für Markus Söder ist die AfD die „neue NDP“ © Oliver Bodmer

Dabei schlüpfte Söder in eine neue Rolle. Vor eineinhalb Jahren hatten 130 Verbände zur Demo unter dem Motto „ausgehetzt“ aufgerufen – und dabei explizit die Flüchtlingspolitik der CSU ins Visier genommen. Am Freitag ging Söder nun die AfD mit scharfen Worten an: Diese sei kein Stammtisch verirrter Konservativer oder eine Opfergruppe der Political Correctness. Der völkische Flügel von Björn Höcke wolle zurück in die 1930er Jahre – das sei „eine neue NPD und nichts anderes“. Söder rief alle Parteien auf, sich dem entschlossen entgegenzustellen: „Wir müssen zusammenhalten.“ Eine kleine Gruppe von Demonstranten versuchte, Söders Rede zu stören, indem sie zu Beginn ein Transparent ausrollte und „Söder, du Hundesohn“ skandierte.