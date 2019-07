Gasaustritt in Münchner Innenstadt: Wohngebäude evakuiert - Ursache bekannt

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei musste am Dienstag in der Münchner Innenstadt anrücken. Dort war Gas aus einer Leitung ausgetreten. Die Ursache ist bereits bekannt.

München - Ausströmendes Gas hat in der Münchner Innenstadt zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Anwohner sollten am Dienstagnachmittag Fenster und Türen schließen. 25 Bewohner mussten ein Wohn- und Geschäftsgebäude verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Der Bereich in der Nähe des Marienplatzes wurde abgesperrt.

Bis zum frühen Abend konnte das Gasleck laut Feuerwehr abgedichtet werden. Die Stadtwerke reparierten anschließend die Leitung. Die Feuerwehr überwachte mit laufenden Messungen die Arbeiten.

dpa