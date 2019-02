Horror-Unfall in Goldschmiede: Frau gerät bei Arbeiten in elektrische Walze

Eine Frau hat sich am Dienstagnachmittag in einer Münchner Goldschmiede schwer verletzt. Sie war in eine elektrische Walze geraten - und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

München - Dieser Unfall liest sich wie eine Horror-Meldung: Eine Frau ist in München bei Arbeiten in einer Goldschmiede mit ihren Fingern in eine elektrische Walze geraten. Das berichtet die Feuerwehr am Dienstagabend.

Gegen 14.40 Uhr soll es in der Altstadt zu dem Unglück gekommen sein. Laut der Feuerwehr sei die Mitarbeiterin mit vier Fingern in die Blattgoldwalze geraten. Dabei klemmten sich die Finger so stark ein, dass sich die Frau nicht mehr selbst befreien konnte. Die Feuerwehr rückte an.

München: Frau gerät in Blattgoldwalze - Schwere Verletzungen an den Fingern

Nur mittels Trennschleifer und hydraulischem Rettungsspreizer konnten die Einsatzkräfte die Mitarbeiterin aus der schmerzhaften Lage befreien. Gleichzeitig betreute ein Notarzt die Frau. Die Verletzungen an ihrer Hand waren so schwer, dass sie in eine handchirurgische Klinik in München gebracht werden musste.

mes