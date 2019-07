Bon Jovi im Münchner Olympiastadion: Großes Verkehrschaos befürchtet

Bon Jovi rocken am Freitagabend das Münchner Olympiastadion. Hier halten wir Sie über den Auftritt der US-Band auf dem Laufenden. Rockstar Jon Bon Jovi wurde schon in München gesichtet.

Update von 18.10 Uhr: Die Fans von Bon Jovi sind natürlich längst auf dem Weg zum Münchner Olympiastadion, was zu einigen Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr führt. Im U-Bahn-Verkehr müssen sich die Fahrgäste derzeit darauf einstellen, langsamer voran zu kommen. Es kommt zu Ausfällen, die wiederum zu längeren Wartezeiten führen.

+ Vor dem Bon-Jovi-Konzert in München kommt es auf dem Weg zum Olympiastadion in der U-Bahn zu Behinderungen. © Pieronczyk

Update vom 5. Juli 2019: Gestern Abend war Weltstar Jon Bon Jovi (57) ganz lässig in der Altstadt in München unterwegs. Der Rocker kehrte im Andechser am Dom ein und gab fleißig Autogramme. Heute geht es für ihn auf die große Bühne – um 20.30 Uhr startet sein Konzert im Olympiastadion.

Bon Jovi kehren ins Olympiastadion zurück - und drohen, großes Verkehrschaos auszulösen

Unsere News vom 4. Juli 2019

München - Nach Rammstein, Andreas Gabalier und Phil Collins rocken am Freitag die nächsten Superstars. Bon Jovi entern zum insgesamt siebten Mal die Bühne im Münchner Olympiastadion. Einlass ist ab 16 Uhr, von 18.30 Uhr an wird die britische Hard-Rock-Band „Def Leppard“ die Fans auf den Bon-Jovi-Auftritt einstimmen.

Da Elton John (72) in der Olympiahalle am Freitagabend parallel seine größten Hits zum Besten gibt, warnt die MVG vor Engpässen - insbesondere nach Veranstaltungsende. Aus Sicherheitsgründen könnten die Bahnsteige am Olympiapark bei drohender Überfüllung für einige Minuten gesperrt werden.

Autofahrern könnte an Nachmittag und Abend der Verkehrsinfarkt drohen. Neben den Auftritten der beiden Mega-Stars findet zeitgleich ein weiteres Konzert auf dem Tollwood-Gelände statt. Insgesamt werden knapp 100.000 Musik-Fans erwartet. Der Mittlere Ring ist durch den zu erwartenden Feierabendverkehr ohnehin schon stark belastet.

München: Bon Jovi im Olympiastadion - noch gibt's Tickets

Wer sich bislang noch keine Karte für die Bon-Jovi-Show gesichert hat, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Bei den Anbietern Eventim und München Ticket sind nur noch Tickets der Kategorie 1 erhältlich - zum Stückpreis von 136,05 Euro.

Über 100 ehrenamtliche Ärzte und Sanitäter sind am Freitag im Einsatz, um allen Konzertbesuchern einen sorgenfreien Abend zu ermöglichen. „Wenn 72.000 Menschen zusammenkommen, dann kann immer etwas passieren – von einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich bis hin zu Herzbeschwerden“, sagt Markus Bauer, Sanitätsdienstleiter der Johanniter.

Bon-Jovi-Konzert im Olympiastadion: Wichtiger Hinweis für Besucher

Aufgrund der prognostizierten Temperaturen - auf bis zu 30 Grad soll das Thermometer am Freitagabend klettern - ermuntert Bauer die Fans, in Sachen Flüssigkeitszufuhr besonders aufmerksam zu sein.

Auch nach dem mit Spannung erwarteten Bon-Jovi-Gastspiel muss bei Musik-Fans keine Wehmut einsetzen. Der Münchner Konzertsommer ist noch lange nicht zu Ende. Im Olympiastadion geben sich in Kürze die nächsten Superstars die Ehre: Pink und Metallica haben sich angekündigt.

+ Bon Jovi machen bei ihrer Deutschland-Tour Halt in München. © dpa / Henning Kaiser

lks

Rund um den Auftritt von Andreas Gabalier im Olympiastadion hatte ein Detail bei vielen Fans für Kopfschütteln gesorgt - den entsprechenden Shitstorm setzte es bereits vor Beginn des Konzerts.