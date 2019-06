Unbekannte werfen Mann Flasche gegen Kopf - als Frauen schlichten wollen,  werden sie attackiert

Es war eine brutale Attacke auf einen 26-Jährigen in München, die bereits einige Monate zurückliegt. Nun sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern.

München - Die Auseinandersetzung liegt bereits einige Monate zurück: Im Februar wurden mehrere Menschen verletzt, als eine Gruppe Unbekannter auf sie einprügelte - und die Täter flüchteten. Doch jetzt sucht die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen.

Mann brutal attackiert: Begleiter will schlichten und wird verletzt

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Auseinandersetzung ihren Ausgangspunkt in einem Club in der Innenstadt. In der Nacht zu Sonntag, dem 3. Februar, kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern und einem 26-jährigen Münchner. Über die Männer ist bisher nichts bekannt, die Täter konnten nicht identifiziert werden. Ein Türsteher konnte die Auseinandersetzung zunächst beenden.

Doch der Münchner traf nach dem Club-Besuch erneut auf die Männer. Als der 26-Jährige mit seinen Begleitern nach Hause gehen wollte, sah er die Männer erneut im Bereich des Karlstors. Die Unbekannten griffen den 26-Jährigen laut Polizei erneut an. Ihm wurde dabei eine Glasflasche gegen den Kopf geworfen. Der 26-Jährige ging zu Boden und wurde von mehreren Personen geschlagen und getreten, wobei er am Kopf verletzt wurde.

Frauen wollen nach brutaler Attacke schlichten - und werden ebenfalls verletzt

Ein Begleiter des Münchners ging dazwischen - doch er bekam eine Glasflasche gegen den Kopf geworfen. Der 25-Jährige stürzte ebenfalls zu Boden. Auch er wurde mehrmals gegen den Kopf getreten. Der 25-Jährige aus München erlitt eine stark blutende Platzwunde und wurde kurz bewusstlos.

Dann mischten sich auch noch zwei Frauen ein, die schlichten wollten. Dabei wurde eine 20-Jährige aus Baden-Württemberg zu Boden gestoßen und gegen den Kopf getreten. Eine 28-jährige Münchnerin wurde auf den Fuß getreten. Die Täter machten sich aus dem Staub und flüchteten.

Unbekannte werfen 26-Jährige Flasche an Kopf und flüchten

Das Kommissariat 24 übernahm die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Trotz zahlreicher Vernehmungen und einer aufwendigen Rekonstruktion des Tathergangs, konnten die unbekannten Täter bislang nicht identifiziert werden. Aufgrund dessen wurde bei der Staatsanwaltschaft München I ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beantragt, welcher nun durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

Unbekannte schlagen auf Personen ein - Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die zu den beiden Personen auf den Lichtbildern sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.