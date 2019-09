Doppelter Feueralarm am Abend am Stachus: Jetzt ist der Grund klar

Kein Halt mehr für S-Bahn-Fahrgäste am Stachus - und das gleich zweimal am Montagmorgen. Der Grund: Ein Feueralarm.

München - Das dürfte viele Bahnreisende am Montagabend verwundert haben und doch ist es laut Feuerwehr nicht gerade ungewöhnlich. Um 17.29 Uhr und 18.52 Uhr ging zweimal die Sirene des Feueralarms im Stachus-Untergeschoss - es war jeweils ein Fehlalarm.

Der Grund war offenbar harmlos, die Feuerwehr München vermutet gegenüber Merkur.de und tz.de einen „technischen Defekt“, einen „Fehler in der Anlage“ oder eine „mögliche Fehlauslösung durch Bauarbeiten“.

München: Doppelter Feueralarm am Stachus: Jetzt ist der Grund klar

Jedenfalls wurden die Menschen gebeten zu den Ausgängen zu gehen, der Stachus war menschenleer, keine S-Bahnen hielten mehr am Karlsplatz. Und: Die Feuerwehr rückte jeweils mit 21 Personen an - in voller Montur.

„Das passiert bei solch großen Anlagen wie am Stachus oder Marienplatz häufiger“, meint ein Sprecher der Feuerwehr. Seit 19 Uhr verkehren die S-Bahnen wieder nach Plan.

