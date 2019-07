Münchner regt sich über E-Roller auf: Dann alarmiert er die Polizei - Beamte kontern grandios

Naja, wenngleich die Antwort der Polizei durchaus verständlich und eigentlich auch berechtigt ist, so muss ich doch sagen, dass es eben nicht so einfach ist. Wir leben (leider) nicht mehr in den Zeiten, in denen man solche Dinge selbst regelte und auch regeln konnte, ohne befürchten zu müssen, ewig und drei Tage juristisch verfolgt zu werden. Irgendwem gehört der Roller ja. Jetzt stelle man sich vor, dass ich ihn zur Seite stelle und dabei irgendwie unglücklich stolpere. Der Roller kippt, fällt womöglich gar die Treppe runter und wird beschädigt, vielleicht schwer beschädigt. Von eventuell denkbaren Personenschäden gar nicht zu reden. Werde ich ihn also selbst zur Seite stellen? Sicher nicht. Wenn sich schon einer wegen dem Ding die Haxen bricht, dann bitte wenigstens ohne meine Mitwirkung ...