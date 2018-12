Ekel-Eklat: Musical wird wegen Besucherin unterbrochen - sie schämt sich in Grund und Boden

Ein Musical im Deutschen Theater in München musste unterbrochen werden. Eine Besucherin hatte nämlich für einen sehr peinlichen Vorfall gesorgt.

München - Die freitägliche Abendvorstellung im Deutschen Theater werden die zahlreichen Besucher in besonderer Erinnerung behalten. Beileibe nicht nur, weil die Darsteller von „Die Schöne und das Biest“ auf der Bühne brillierten.

München: Besucherin sorgt für Unterbrechung der Vorstellung

Zwischenzeitlich musste die Show für etwa 20 Minuten unterbrochen werden. Eine betrunkene Dame hatte sich während der Vorstellung übergeben. Erst nach umfangreichen Reinigungsarbeiten konnte das Musical fortgesetzt werden.

Ekel-Vorfall bei Musical in München: „Das war nicht schön“

„Das war nicht schön, ist aber leider so passiert“, bestätigt Theater-Sprecher Georg Kleesattel den Vorfall. Grundsätzlich versuche man bereits beim Einlass festzustellen, ob Besucher in adäquatem Zustand für einen Theaterbesuch seien. „Man sieht jedoch nicht immer auf den ersten Blick, ob jemand betrunken ist. Dass sich jemand übergibt, kann auch ganz andere Gründe haben“, erklärt Kleesattel. Der beschwipsten Dame war ihr Auftritt im Nachhinein unglaublich peinlich. „Sie hat sich bei uns gemeldet und sich tausendmal entschuldigt“, berichtet der Theater-Sprecher. Sie habe auch angeboten, für die Reinigungskosten aufzukommen.

