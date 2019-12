Horror im Englischen Garten: Mann fällt über Frau (68) her - Polizei mit neuen Details 

In München kam es zu einer versuchten Vergewaltigung. Ein Mann griff eine Frau im Englischen Garten an. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können.

an. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei bittet jetzt um sachdienliche Hinweise.

Update 18.08 Uhr: Der Albtraum jeder Frau ist für eine Ärztin aus München bittere Realität geworden: Die 68-Jährige ist kurz nach Einbruch der Dunkelheit im Englischen Garten von einem Vergewaltiger angegriffen worden. Nur ein Zeuge, der auf die Hilfeschreie der Frau aufmerksam geworden war, verhinderte noch Schlimmeres.

Die Medizinerin war am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr mit ihrem Hund – einem kleinen Terrier – Gassi. In der Nähe des Japanischen Teehauses sprach sie ein Mann in englischer Sprache an. Plötzlich stieß der ihr Unbekannte die 68-Jährige auf eine Wiese und legte sich auf sie. Dann hielt er sie an den Armen fest und wollte ihr Küsse geben. Zudem versuchte der Mann, ihren Intimbereich zu berühren und in ihre Hose zu greifen. Dies misslang ihm. Die Frau schrie laut um Hilfe, biss dem Täter dann in die Zunge. Zudem bellte ihr Hund.

Versuchte Vergewaltigung im Englischen Garten: „Mich erschreckt die Uhrzeit“

Ein Passant (48) hörte dies. Der Äthiopier, der in München wohnt, eilte der Münchnerin sofort zu Hilfe. Daraufhin flüchtete der Täter Richtung Haus der Kunst. Eine sofort eingeleitete Suche blieb erfolglos. Während die Polizei die Spuren sicherte, leuchtete die Feuerwehr den Tatort aus. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 ermittelt. „Ob es sich um eine vollendete Vergewaltigung handelt, muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden“, sagt Polizeisprecher Ralf Etzel. Der Täter wird als etwa 40-jähriger, 1,90 Meter großer Mann beschrieben. Hinweise unter 089/29 10-0.

Die Tat schockiert viele, die regelmäßig im Englischen Garten unterwegs sind. „Mich erschreckt die Uhrzeit, zu der das passiert ist und auch die Tatsache, dass die Frau einen Hund dabei hatte und trotzdem überfallen worden ist“, sagt Studentin Julia B. (25), die in der Nähe des Tatortes arbeitet. Sie selbst fühle sich auch gelegentlich unsicher, wenn sie nach der Arbeit durch den Englischen Garten geht. „Hier ist es gerade im Winter sehr früh sehr dunkel“, sagt die Studentin. „Es fehlen auf jeden Fall Laternen, die ein Gefühl der Sicherheit geben würden.“ Die 25-Jährige hofft, dass sich viele Zeugen melden und der Täter schnell gefasst wird.

Ursprungsmeldung: Mann fällt im Englischen Garten über Frau her

Ursprungsmeldung vom 6. Dezember 2019, 12.38 Uhr: München - Eine Frau, die sich am Donnerstag (5. Dezember) mit ihrem Hund im Englischen Garten befand, hat einen echten Albtraum erlebt.

München: Mann greift Frau im Englischen Garten an - Versuchte Vergewaltigung

Die 68-jährige Münchnerin war gegen 18 Uhr mit ihrem Hund im Englischen Garten, in der Nähe des Teehauses unterwegs. Dort wurde sie von einem Unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Völlig unvermittelt stieß der Mann die Frau vom Weg auf eine Wiese ab und legte sich mit seinem vollen Körpergewicht auf sie. Dann hielt er sie an den Armen fest und versuchte ihr Zungenküsse zu geben.

Mitten in München: Versuchte Vergewaltigung im Englischen Garten

Wie die Polizei berichtet, versuchte er ebenfalls, den Intimbereich der Frau zu berühren und in die Hose der Frau einzudringen - was ihm glücklicherweise misslang. Die angegriffene Frau schrie dabei um Hilfe und biss dem Täter in die Zunge

Durch die Schreie der angegriffenen Frau wurde ein unbekannter Zeuge auf die Situation aufmerksam und ging auf den Täter zu. Aufgrund dessen ließ dieser von der 68-Jährigen ab und flüchtete. Die von der Polizei eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ.

Versuchte Vergewaltigung in München: Polizei mit Zeugenaufruf

Die Polizei München bittet jetzt in einem Zeugenaufruf um Hilfe, die sachdienliche Hinweise liefern können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, sprach Englisch; trug evtl. eine Mütze, dunkle Jacke oder Anorak, hatte eine helle Armeehose mit Seitentaschen an und führte einen kleinen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf: Möglicherweise begibt sich der Täter wegen seiner Verletzung an der Zunge in ärztliche Behandlung. Ärzte und Krankenhäuser werden gebeten, bei entsprechenden Feststellungen die Polizei über den Polizeinotruf 110 zu verständigen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

