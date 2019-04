Fan des FC Bayern attackiert Mann mit Bierkrug - nach Spiel fällt Schuss in Parkhaus

Er war schwer betrunken: 14-Jähriger belästigt junge Frau sexuell - Polizei muss eingreifen

Weil er einer jungen Frau mehrfach gegen ihren Willen an die Brüste fasste, hat die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof einen gerade einmal 14-Jährigen in Gewahrsam …