Horror auf der Heimfahrt: Falscher Taxifahrer wird übergriffig - ein Serientäter? 

Sie haben sich ein Taxi gerufen, um sicher nach Hause zu kommen – doch die Gefahr lauerte im Auto! Zwei junge Frauen haben auf der Heimfahrt einen Horror erlebt.

München - Zwei junge Frauen sind am Wochenende von ihren Chauffeuren sexuell angegriffen worden. Die beiden abscheulichen Fälle erreigneten sich am Wochenende. Nun sucht die Polizei Zeugen.

1. Sexueller Übergriff auf der Heimfahrt - Poccistraße

Im ersten Fall stieg eine 22-Jährige am Samstag gegen 3.40 Uhr an der Poccistraße in ein Taxi, das zufällig vorbeikam. Die Studentin nahm auf dem Beifahrersitz Platz und gab als Zielort ihre Wohnung in Giesing an. Zunächst verlief die Fahrt problemlos, doch dann wurde der Fahrer aufdringlich. Schließlich verriegelte er die Tür! Er fasste die Frau mehrmals im Brust- und Intimbereich an. Die Studentin setzte sich zur Wehr und konnte weitere Zudringlichkeiten verhindern. Trotzdem bezahlte die Frau den Fahrpreis, als der Fahrer am Ziel hielt. Im Anschluss verständigte sie die Polizei.

2. Sexueller Übergriff auf 17-Jährige - Odeonsplatz

Der zweite Übergriff passierte am Sonntag. Eine Schülerin (17) rief über eine App gegen fünf Uhr morgens ein Taxi zum Odeonsplatz. Laut Polizei stoppte ein Wagen neben der wartenden Frau. Der Fahrer gab an, für das Unternehmen zu fahren, über das die 17-Jährige den Service bestellt hatte. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um ein dunkel lackiertes Auto. Im Wagen betatschte der Fahrer das Mädchen. Als die 17-Jährige in Tränen ausbrach, hörte der Mann auf und fuhr sie nach Hause.

Männer haben sich als Taxifahrer ausgegeben

Laut Frank Kuhle, Chef von Taxi München eG, handelt es sich bei dem Mann, der die 17-Jährige missbrauchte, um keinen Fahrer eines Mitgliedsbetriebes der Genossenschaft. „Nach unseren Erkenntnissen wurde die Dame von keinem Taxi aufgenommen, sondern von einem Limousinenservice über eine Vermittlungsplattform.“

Im ersten Fall war der Fahrer etwa 40 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent und war mit einem hellen Hemd bekleidet. Im zweiten Fall wurde der Mann vom Opfer auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er war hellhäutig, schlank, sprach Deutsch mit Akzent und hatte einen dunklen Bart. Hinweise bitte an die Telefonnummer 089/29 100.

Immer wieder falsche Taxler – jetzt werden auch andere Taten überprüft

Die abscheuliche Vergewaltigung vom Wochenende erinnert an einen Fall, der derzeit vor Gericht verhandelt wird. Ein falscher Taxler soll im April 2017 eine 25-jährige Krankenschwester vergewaltigt haben. Diese hatte auf dem Optimol-Gelände am Ostbahnhof gefeiert, für den Weg nach Hause wollte sie ein Taxi nutzen. Sie stieg zum mutmaßlichen Täter ins Auto. Der ist derzeit noch auf freiem Fuß.

+ Falscher Taxler soll Münchner Krankenschwester vergewaltigt haben. Die junge Frau stieg nach einem Besuch auf dem Optimol-Gelände in das Auto des mutmaßlichen Täters ein. © Oliver Bodmer

An Spekulationen, ob die Tat mit der vom vergangenen Wochenende zusammenhängen könnte, will sich die Polizei nicht beteiligen. „Selbstverständlich werden Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen aus der Vergangheit überprüft“, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Ob sich diese aber als realistisch herausstellen, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Im Juni wurde eine 18-jährige Frau in der U-Bahn München vergewaltigt. Der Täter wurde verurteilt. Die MVG-Führung muss aber einen Fehler einräumen.

Daniela Schmitt