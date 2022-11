Hütten-Gaudi am Viktualienmarkt hat begonnen: Biergarten-Flair jetzt sogar im Winter?

Von: Lukas Schierlinger

Schankkellner Bleri ist für den Winter gerüstet. © Götzfried

Hütten am Viktualienmarkt: Münchens gute Stube rüstet sich für die Winter- und Weihnachtszeit. Das ist geboten.

München - Die greislige Jahreszeit kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Trotzdem kann man in München auch jetzt Biergarten-Gaudi erleben – und zwar in der guten Stube der Stadt, am Viktualienmarkt. Hier gibt’s seit Neuestem nämlich Wetterschutzhütten im Biergarten. Aus massivem Holz, mit Fenstern und Stehtischen aus Fässern.

Michaela Hochreiter von der Wirtefamilie sagt: „Das haben wir uns für die kalte Jahreszeit einfallen lassen – gegen Wind und Nässe, für Gemütlichkeit.“

Winter in München: Am Viktualienmarkt soll auch bei niedrigen Temperaturen Biergarten-Flair herrschen

Die Hütten sollen den Winter über stehen bleiben und die Weihnachtszeit in der Innenstadt noch ein bissl griabiger machen. Auch wer von innen aufheizen will, wird am Viktualienmarkt fündig. Denn: Von Dienstag bis Samstag, 12. November, können sich die Münchner hier von der Qualität und Vielfalt heimischer Schnäpse überzeugen. An zwölf Ständen bieten die bayerischen Edelbrenner ihre Erzeugnisse an – von Bränden bis hin zu Likören, von Gin bis Whisky.

Bei diversen Verkostungen und im Gespräch informieren die Anbieter aus ganz Bayern über die handwerkliche Herstellung der Destillate. Detaillierte Informationen zu dem Programm und zur Aktion am Viktualienmarkt sind auch online zu finden.