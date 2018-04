Münchner aufgepasst: Hier kommt es in den kommenden Tagen zu Verkehrsbehinderungen

In den kommenden Tagen erwarten die Münchner einige Verkehrsbehinderungen aufgrund mehrerer Baustellen an verschiedenen Orten in der Stadt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen:

München - In den folgenden Tagen bahnt sich der Frühling endlich seinen Weg. Strahlender Sonnenschein und rekordverdächtige Temperaturen erwarten die Münchner. Dementsprechend wird es auch viele Menschen auf die Straßen ziehen. Doch in der Stadt gibt es in der kommenden Zeit einige Baustellen. Welche Strecken Sie besser meiden sollten und wo sie sich auf Komplikationen einstellen können, erfahren Sie hier.

Schwabing: Baustelle Petueltunnel/ Schenkendorfstraße

Hier kommt es an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen zu Einschränkungen aufgrund von Reinigungsarbeiten der Glaseinhausung am östlichen Tunnelportal:

Am Sonntag, 8. April 2018, ist die südliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung Ost) ab der Ausfahrt zur Leopoldstraße von 6 bis 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird von dort aus an der Oberfläche über die Kreuzung Leopoldstraße und die Seiteneinfahrt zur Schenkendorfstraße bzw. zur Autobahn A9 geführt.

Am Sonntag, 15. April 2018, ist dann in der nördlichen Tunnelröhre (Fahrtrichtung West) die linke der beiden vorhandenen Fahrspuren im Zuge des Mittleren Rings gesperrt.

Neuhausen: Baustelle Arnulfstraße/ Landshuter Allee Kreuzungsbereich unter der Donnersbergerbrücke

Hier kommt es zu Einschränkungen aufgrund von Unterhaltsarbeiten im Gleisbereich - Folgende Überfahrten sind deshalb gesperrt:

Vom 9. bis zum 15. April 2018 ist die Gleisüberfahrt östlich der Donnersbergerbrücke jeweils nachts von 21 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt. Von der Seitenrampe kommend kann nur nach rechts in die Arnulfstraße Richtung stadteinwärts abgebogen werden. Die Linksabbiegemöglichkeiten von der Donnersbergerbrücke zur Arnulfstraße Richtung stadtauswärts und aus der Arnulfstraße zur Landshuter Allee Richtung Norden entfallen.

Vom 16. bis zum 22. April 2018 ist die Gleisüberfahrt westlich der Donnersbergerbrücke jeweils nachts von 21 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt. Von der Landshuter Allee kommend kann nur nach rechts in die Arnulfstraße Richtung stadtauswärts abgebogen werden. Die Linksabbiegemöglichkeiten von der Landshuter Allee zur Arnulfstraße Richtung stadteinwärts und aus der Arnulfstraße zur Seitenrampe der Donnersbergerbrücke Richtung Süden entfallen.

An allen Abenden bestehen bereits ab 20 Uhr Fahrspurreduzierungen und eingeschränkte Abbiegemöglichkeiten.

Neuhausen: Einschränkungen beim Busverkehr

Bei den MetroBus-Linien 53 und 63 kommt es zeitweise zu Einschränkungen.

Wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Landshuter Allee/Arnulfstraße kann die Bushaltestelle Donnersbergerstraße zu folgenden Zeiten nicht bedient werden:

Montag, den 9. April, und vsl.Sonntag, den 15. April, ab ca. 21 Uhr in Fahrtrichtung Münchner Freiheit/Rotkreuzplatz

Montag, den 16. April, und vsl. Sonntag, 22. April, ab ca. 21 Uhr in Fahrtrichtung Aidenbachstraße/Forstenrieder Allee

Fahrgäste werden gebeten, während der Umleitungszeiten auf die Haltestelle Schlörstraße oder Donnersbergerbrücke auszuweichen

Schwabing: Baustelle Franz-Joseph-Straße/ Kurfürstenstraße

Vom 9. bis zum 13. April 2018 ist in der Franz-Joseph-Straße Richtung Osten vor der Ampel Kurfürstenstraße nur eine Fahrspur frei, da die Stadtwerke Unterhaltsarbeiten am Wasserversorgungsnetz durchführen.

Altstadt: Baustelle Sendlinger-Tor-Platz - Allgemeine Informationen

Wie die meisten Fahrgäste der Münchner Verkehrsgesellschaft mittlerweile mitbekommen haben, wird am Knotenpunkt Sendlinger Tor derzeit eine Sanierung und Modernisierung des U-Bahnhofes durchgeführt. In mehreren Bau-und Verkehrsphasen wird dort bis Mitte 2022 gearbeitet. Bereits für den 27.03. dieses Jahres war eine Verkehrsumlegung für die Straßen rund um das Sendlinger Tor angedacht, doch diese musste wetterbedingt verschoben werden.

Am Dienstag, den 10. April 2018 wird nun die nächste Verkehrsphase eingerichtet, weshalb das Sendlinger Tor an diesem Tag nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden sollte. Der Ausweichtermin für den Fall, dass die Planung erneut vom Wetter gestört wird, ist auf den 11.04. datiert.

Altstadt: Baustelle Sendlinger-Tor-Platz - Diese Straßen sind nicht befahrbar

Im Kreuzungsbereich Lindwurm-/Sonnen/Blumenstraße finden von ca. 6 Uhr bis 18 Uhr umfangreiche Markierungsarbeiten zur Verlegung der dortigen Fahrspuren statt. Die Verkehrsführung wird angepasst, um Bauarbeiten im Zentrum der Kreuzung zu ermöglichen. Aus diesem Grund kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Für die Dauer der Einrichtungsarbeiten entfallen folgende Fahrbeziehungen direkt an der Kreuzung: von der Lindwurmstraße in die Sonnenstraße und zum Oberanger sowie vom Oberanger zur Lindwurm- und Sonnenstraße. Der Verkehr wird an der Kreuzung Herzog-Wilhelm-Straße / An der Hauptfeuerwache abgeleitet. Die Ampelanlage ist ganztags außer Betrieb! Anschließend stehen wieder die Fahrbeziehungen der Vorbauphase zur Verfügung.

Altstadt: Baustelle Sendlinger-Tor-Platz - Einschränkungen beim Busverkehr

Die Buslinie 62 wird umgeleitet: Die Haltestellen St.-Jakobs-Platz, Marienplatz (Rindermarkt) und Viktualienmarkt können in Richtung Ostbahnhof nicht bedient werden.

Die Haltestelle Sendlinger Tor wird in Richtung Rotkreuzplatz in die Straße An der Hauptfeuerwache (vor Hausnr. 15) verlegt, die Haltestelle Maistraße entfällt.

Ferner ist auf der Linie 62 – ebenso wie auf der Linie 52 – mit größeren Verspätungen zu rechnen. Die neue Verkehrsführung wird von den Kapazitäten und Abbiegebeziehungen der derzeit bestehenden Situation entsprechen. Lediglich eine Geradeausspur vom Oberanger Richtung Lindwurmstraße entfällt.

Über Änderungen informiert die Münchner Verkersgesellschaft (MVG) unter anderem mit Ausgängen an den betroffenen Haltestellen und im Internet unter www.mvg.de.

