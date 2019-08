Notrufe bei Polizei eingegangen: Mann bedroht am Stachus Passanten mit Waffe

Ein Mann hat in München mehrere Passanten mit einer Waffe bedroht - doch so groß war die Gefahr gar nicht (Symbolbild).

Fußgänger in Angst

von Sabrina Mazzola schließen

Ein Mann hat am Freitagmorgen sieben Menschen am Stachus in München mit einer vermeintlichen Waffe bedroht - dabei gab es Entwarnung.