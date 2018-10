Widerlich! Mann begrapscht mehrere Frauen in der U-Bahn - jetzt sucht die Polizei Zeugen

Zur Zeit des Oktoberfest sind gefühlt besonders viele Grapscher unterwegs, alleine am Sonntag wurden gleich mehrere Frauen in einer U-Bahn belästigt - und die sollen sich umgehend bei der Polizei melden.

Am Sonntag, 30.09.2018, gegen 00.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen 40-jährigen Münchner, der mit der U-Bahn fuhr. Dieser nutzte jeweils an den U-Bahnhöfen Menschenansammlungen aus, um Frauen oberhalb der Kleidung an die Brust zu fassen und augenscheinlich mit ihnen Körperkontakt zu suchen. Die Frauen wiesen den 40-Jährigen jedes Mal ab, so dass dieser wieder weiterging.

Letztendlich konnte der Zeuge den 40-Jährigen polizeilichen Einsatzkräften zeigen, die ihn vorläufig festnahmen. Nach Feststellung seiner Identität wurde er wieder entlassen. Eine Geschädigte, wegen der im Raum stehenden Straftaten, konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Polizei bittet um Hilfe

Die Münchner Polizei bittet darum Frauen, die von dem Mann angegangen wurden, sich bei der Polizei zu melden.

Täterbeschreibung: 40 Jahre alt, südländische Erscheinung, dunkle Augen, dicke Augenbrauen, dunkle, kurze Haare, leicht grau meliert; trug eine Tracht mit weißem Hemd, Weste und Lederhose.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. selbst geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Anmerkung: Der 40-Jährige war nach bisherigem Ermittlungsstand mit der U 5 vom Hauptbahnhof zum Odeonsplatz, mit der U 3 am Bonner Platz und an der Münchner Freiheit und mit der U 6 an der alten Heide unterwegs.

