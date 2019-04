In Disko: Mann klaut Münchnerin (31) Handy - als sie ihn ortet, schlägt er auch noch zu

Ein Diskobesuch endete für eine Münchnerin am Wochenende schmerzhaft: Ihr Handy wurde geklaut, Täter und Gerät konnte die Frau schnell orten. Doch dann wurde der Dieb handgreiflich.

München - Die Polizei München meldet: Am Samstag gegen 04:00 Uhr hielt sich unter anderem eine 31-jährige Münchnerin in einer Diskothek am Maximiliansplatz auf, als sie das Fehlen ihres Mobiltelefons feststellte. Dieses sperrte die 31-Jährige daraufhin sofort und konnte dieses außerdem im Eingangsbereich der Diskothek orten.

Als sie sich dort hinbegab, stellte sie einen 22-Jährigen aus Israel fest, der soeben ihr Mobiltelefon an sein Ohr hielt. Die 31-Jährige sprach den 22-Jährigen an und forderte die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Dieser ignorierte sie jedoch und versuchte die Diskothek zu verlassen. Als ihn die 31-Jährige festhielt, schlug er ihr in das Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der 22-Jährige flüchtete.

Das Sicherheitspersonal der Diskothek verfolgte den 22-Jährigen und machte außerdem eine zivile Streife, die sich zufällig vor Ort befand, auf das Geschehen aufmerksam, welche ebenfalls die Verfolgung aufnahm. Auf seiner Flucht warf der 22-Jährige außerdem zwei weitere Mobiltelefone weg. Der 22-Jährige wurde in der Pacellistraße eingeholt und festgenommen.

Insgesamt wurden fünf Mobiltelefone aufgefunden (die beiden Weggeworfenen sowie drei, die er bei sich trug). Vier von diesen konnten bereits ihren Eigentümern im Alter von 25 bis 31 Jahre zurückgegeben werden.

Da der 22-Jährige über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde er zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Er wird sich nun wegen Taschendiebstahl, räuberischem Diebstahl sowie Körperverletzung verantworten müssen.

mm/tz

