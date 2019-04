Mann sticht mehrmals auf Münchner (17) ein - Er schwebt in akuter Lebensgefahr - der Grund macht sprachlos

Die Bluttat passierte in der Nähe dieser Tankstelle an der Herzog-Wilhelm-Straße in der Münchner Altstadt.

Es gibt Beschreibung von Täter

Erst heute berichtet die Polizei von einer verstörenden Bluttat am Karfreitag in der Altstadt: Ein junger Münchner wurde niedergestochen. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. Der Grund macht sprachlos.