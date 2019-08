Mann stürzt in Gleis - Touristen zögern nicht und springen ihm nach - doch es gibt Kritik

Ein Mann stürzt am Marienplatz in das Gleisbett. Zwei Touristen helfen ihm umgehend. Doch für ihre Rettungsaktion hagelt es Kritik.

Am S-Bahnhof Marienplatz haben zwei junge Münchenbesucher einem 78-jährigen Mann das Leben gerettet - und dabei ihr eigenes gefährdet. Am Montagvormittag stürzte der Rentner in den Gleisbereich und konnte sich nicht mehr selbst helfen. Zwei aufmerksame Jugendliche eilten sofort zu Hilfe und alarmierten gegen 10.26 Uhr die Feuerwehr über einen Druckknopfmelder. Im Anschluss sprangen die jungen Leute ins Gleis und hoben den hilflosen Mann auf den Bahnsteig. Der 78-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine Münchner Klinik transportiert.

Gleissturz am Marienplatz: Retter setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel

Hut ab für diese Zivilcourage - aber: Was den beiden jungen Touristen wohl nicht klar war, ist, dass sie durch die Betätigung des Druckknopfmelders lediglich die Feuerwehr alarmiert haben. Das heißt aber nicht, dass dann sofort der Zug gestoppt wird. Aufgrund der Einfahrgeschwindigkeit der S-Bahn begeben sich Personen im Gleisbereich immer in höchste Lebensgefahr, warnt die Polizei. Die Jugendlichen hatten großes Glück, dass gerade kein Zugverkehr herrschte. Die Feuerwehr rät von einem Nachahmen der Tat dringendst ab. Bei Zwischenfällen solle man stattdessen das Bahn-Personal informieren. Ist kein Personal vor Ort, soll man per Notruf die Feuerwehr oder die Polizei verständigen.

Laura Felbinger

---

Damit Menschen nicht mehr auf Gleise stürzen können, soll München als erste Stadt in Deutschland Bahnsteigtüren in U-Bahnhöfen erhalten.

Einen Schock-Moment ereignete sich auch im Europa-Parkt Rust: Die Stahlkette einer Achterbahn reißt während der Fahrt, wie Fotos auf Twitter zeigen.