Münchner Christbaum auf Marienplatz aufgestellt: Fichte wird jetzt geschmückt

Auf dem Münchner Marienplatz wurde der Christbaum für dieses Jahr aufgestellt. Die Fichte ist 25 Meter hoch und wiegt 4,5 Tonnen. Jetzt wird sie geschmückt.

München - Der Christbaum für den Marienplatz in München kommt dieses Jahr aus Farchant. Die Gemeinde der bayerischen Zugspitz-Region liegt nur einen Skisprung von Garmisch-Partenkirchen entfernt an der Loisach.

Die Fichte ist 142 Jahre alt, und war vor ihrer Fällung 31 Meter hoch und 8,5 Tonnen schwer. Der weit ausladende Baum beschattete die ausgedehnten Enzianwiesen auf der nördlichen „Farchanter Viehweide“. Damit diese einmaligen Vorkommen nicht gefährdet werden und um Blühflächen für Bienen und andere Insekten zu bewahren, wurde der Baum am Samstag geschlagen. Nach der Fällung 25 Meter lang und 4,5 Tonnen schwer, wurde die Fichte für den Abtransport auf einen Tieflader geladen.

Am Montag gegen 5 Uhr lieferte die Gemeinde Farchant den Christbaum für München am Marienplatz an. Feuerwehrleute der Münchner Berufsfeuerwehr richteten den Baum mit schwerem Gerät unbeschadet auf und stellten ihn mit dem Kran in das zwei Meter tiefe Bodenloch vor dem Neuen Rathaus. Die Mitarbeiter des städtischen Baureferats, Abteilung Straßenbeleuchtung, werden nun zwei Tage lang den Baum mit Lichterketten schmücken.

Bis zum 24. Dezember - dann schließt der Markt - wird die Farchanter Fichte das Wahrzeichen des Münchner Christkindlmarktes sein. Im Rahmen der Eröffnung des traditionsreichen Weihnachtsmarkts am Dienstag, 27. November, 17 Uhr, übergibt der erste Bürgermeister von Farchant, Martin Wohlketzetter, die grüne Spende offiziell der Münchner Bevölkerung.

Am 9. Januar wird der Christbaum von der Münchner Berufsfeuerwehr wieder abgebaut und steht für eine weitere Karriere als Maibaum zur Verfügung. Interessenten können sich ab sofort beim Direktorium der Landeshauptstadt München unter der Rufnummer 089/ 23 39 25 65 bei Gabriele Höber melden.

Die Landeshauptstadt München bekommt seit 1977 eine Christbaumspende. Die Warteliste der Gemeinden, die sich als Spender anbieten, ist lang. Als Dank für den Christbaum dürfen die Ortschaften aus dem In- und Ausland (Österreich, Italien) während des Münchner Christkindlmarktes im Prunkhof des Rathauses Glühwein ausschenken und sich als touristische Destination präsentieren.

Farchant wirbt mit Naturerlebnissen wie der idyllischen „Farchanter Viehweide“ und den Kuhfluchtwasserfällen, die mit 270 Metern Höhe zu den höchsten in ganz Deutschland zählen, aber auch mit gelebtem Brauchtum und Tradition mit Blasmusik, Bauerntheater und Waldfesten. Mit dem Skihang „Am Ried“, einer 250 Meter langen Rodelbahn und einer 33 Kilometer langen Langlaufloipe von Farchant über Oberau bis Eschenlohe ist die Gemeinde auch für Wintersportler gut aufgestellt.

