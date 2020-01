Münchner mit Nazi-Ausraster in S-Bahn, dann wurde es gefährlich für Passanten

In der S-Bahn, aber auch nach dem Aussteigen wurde ein 50 Jahre alter Münchner auffällig. Am Marienplatz rief er „Sieg Heil“ - doch das war noch nicht alles.

Ein Mann aus München erregte an der S-Bahn-Station am Marienplatz Aufsehen.

Er zeigte den Hitlergruß.

Schon zuvor ist er in der S-Bahn auffällig geworden.

München - Zu einem unschönen Vorfall kam es am Mittwoch (29.1.) an der S-Bahn-Station „Marienplatz“ in München. Wie die Polizei mitteilt, rief ein 50 Jahre alter Mann aus München dort mehrmals „Sieg-Heil“ und „Heil Hitler“ und stieß zudem Drohungen aus.

S-Bahn-Station Marienplatz in München: Münchner hebt Arm zum Hitlergruß und ruft „Sieg Heil“

Der 50-Jährige war zuvor bereits in der S-Bahn Richtung Holzkirchen auffällig geworden. Nachdem er an der Hackerbrücke in einen Zug der Linie S3 einstieg, rief er ebenfalls bereits „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“. Außerdem hob er den rechten Arm zum Hitlergruß.

Nachdem der Mann an der S-Bahn-Station „Marienplatz“ angekommen war, versuchte er außerdem, wahllos nach mehreren Passanten zu treten. Zeugen alarmierten die Polizei. Der 50-Jährige konnte noch im Bereich des S-Bahnhofes durch Polizeibeamte festgenommen werden.

In München am Marienplatz: Zeugen alarmieren Polizei - Beamten handeln drastisch

Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und aufgrund seines auffälligen Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

mm

Erst kürzlich kam es am Marienplatz in München zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 55-Jähriger zeigte mehrere Male den Hitlergruß - doch das war noch nicht alles.