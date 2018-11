Frau stürzt Treppe am Marienplatz hinab - und erliegt Verletzungen

Eine Frau aus München ist am Marienplatz tödlich verunglückt. Sie wollte auf dem Weg zur U-Bahn eine Treppe hinunter und ist schwer gestürzt.

München - Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, ereignete sich bereits am Samstag ein tragischer Unfall am Marienplatz. Gegen 22.20 Uhr ging eine 77-Jährige den Treppenabgang zur Weinstraße hinunter, um in den U-Bahnhof Marienplatz zu gelangen.

Frau aus München stürzt am Marienplatz Treppe hinab

Dabei verlor sie, nach Angaben mehrerer Zeugen, das Gleichgewicht und stürzte die wenigen Treppenstufen herab. Dort schlug sie laut Mitteilung der Polizei mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor das Bewusstsein.

Die 77-jährige Münchnerin wurde von dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie in den Mittagsstunden des Dienstags verstarb. Es ist nicht der erste tragische Unfall am Marienplatz, bei dem ein Fußgänger tödlich verunglückt.

mm/tz

