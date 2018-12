Am frühen Donnerstagabend kam es am Maximiliansplatz zum Zusammenstoß zweier PKW. Durch den Aufprall mit einem abgestellten Fahrzeug überschlug sich dieser und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Der männliche Fahrer wurde dadurch in seinem Geländewagen eingeschlossen. Mit Hilfe von Steckleiterteilen konnte das Auto von den Einsatzkräften sanft wieder auf die Räder gestellt werden. Dabei ist das Unfallopfer ständig vom Rettungsdienst betreut worden.

Anschließend konnte die Fahrertür mit technischem Gerät entfernt werden. Der Fahrer wurde durch diese Maßnahme schonend aus seiner beengten Situation befreit. Zur weiteren gesundheitlichen Abklärung kam der 81-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik.

Durch den Unfall musste der Maximiliansplatz für 30 Minuten gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden konnte durch die Feuerwehr zum Zeitpunkt nicht beziffert werden. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

