Gefährliche Maximilianstraße? Gute Nachrichten für alle Autofahrer

Die Maximilianstraße bleibt unverändert für den Autoverkehr geöffnet. Die Grünen sind damit mit ihrem Antrag gescheitert, zumindest für den Zeitraum der Gleisbauarbeiten Autos auszusperren.

München - Wie berichtet, erneuert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) derzeit zwischen Max-Joseph-Platz und Maxmonument die Tramgleise und den Fahrbahnbelag. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni andauern.

Die Grünen argumentieren, dass der Dauerstau Radfahrer und Fußgänger gefährde. Stadtrat Paul Bickelbacher sagte im Ausschuss: „Die Situation ist sehr beengt und schwierig.“ Vor allem, wenn Schwerlastverkehr zur Baustelle unterwegs sei. „Dann geht gar nichts mehr“, sagte Stadtrat Herbert Danner zur Begründung des Antrages.

Mit dem hätten die Grünen nur noch Baustellenfahrzeugen, Taxen, Radfahrern und Anwohnern die Zufahrt erlaubt. Ohne Autoverkehr würden Lastwagen weniger behindert, und die Gleisbauarbeiten könnten schneller abgeschlossen werden.

München/Maximilianstraße: Gute Nachrichten für alle Autofahrer

Die Verwaltung erteilte dem Ansinnen aber eine Abfuhr. „Eine derart drastische Maßnahme ist nicht verhältnismäßig und hätte erhebliche wirtschaftliche Nachteile für die anliegenden Gewerbebetriebe gegebenenfalls verbunden mit Schadensersatzforderungen zur Folge“, heißt es in der Vorlage für die Sitzung. KVR-Chef Thomas Böhle (SPD) ergänzte gestern, die Verwaltung sei bestrebt, den Zustand der Straße nach Beendigung der Bauarbeiten wieder in der Ursprungsform herzustellen. Zudem habe das KVR bereits Verbesserungen angestoßen, etwa die Querung der Maximilianstraße auf Höhe der Alfons-Goppel-Straße.

Grünen-Chef Florian Roth kritisierte die ablehnende Haltung der Stadtratsmehrheit deutlich. Und er will in dem Beschluss des Stadtrates nun auch Generelles erkennt haben. „Wenn man nicht mal in so einer Phase für weniger Autoverkehr stimmt, möchte ich nicht wissen, wie es um die Vision einer autofreien oder autoarmen Innenstadt bestellt ist.“ Wie berichtet, soll am 2. Mai ein Grundsatzbeschluss zu dem Thema fallen.

