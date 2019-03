Mehrere Notrufe: Verletzter Schwan löst Feuerwehr-Großeinsatz mit Taucher aus

Mehrere Notrufe gehen am Samstag bei der Feuerwehr München - der Grund: ein verletzter Schwan. Die Feuerwehr rückt zum Großeinsatz aus.

München - Die Feuerwehr München berichtet: Um einem Schwan in der Isar helfen zu können, mussten mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr München anrücken. Aufgrund des schönen Wetters waren viele Menschen am Vormittag an der Isar unterwegs.

Dies war vermutlich der Grund, warum in der Leitstelle München mehrere Anrufe eingingen, dass sich im Bereich der Mariannenbrücke ein verletzter Schwan befinden würde. Einheitlich teilten alle Mitteiler mit, dass das Tier am Flügel eine offene Wunde hatte.

Ein Kleinalarmfahrzeug fand den Vogel schnell, da er sich zwischen der Mariannen- und der Praterwehrbrücke in ruhigem Gewässer befand. Allerdings ist die Isar in diesem Bereich zu tief um hineinzugehen. Daher forderte die Besatzung ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Taucher mit dem Boot an.

Feuerwehrleute in Tauchanzügen kreisen Schwan in der Isar ein - mit Erfolg

+ Löst Feuerwehr-Einsatz an der Mariannenbrücke in München aus: verletzter Schwan. © Feuerwehr München Noch während sich die hinzugezogenen Einsatzkräfte ausrüsteten, entschied der Schwan sich über die Fischtreppe flussabwärts in seichteres Gewässer zu begeben. Hier konnten die Kollegen mit Taucher- und Überlebensanzügen in die Isar steigen und sich auf das Tier zu bewegen, welches sich mittlerweile auf eine kleine Insel gesetzt hatte.

Ohne große Gegenwehr ließ sich das Tier dann einfangen und in eine Transportbox einladen. Das sichtlich bereits geschwächte Tier hatte Verletzungen am Flügel und am Hals. Zur Behandlung transportierte das Kleinalarmfahrzeug den Schwan in die Vogelklinik. Woher die Verletzungen stammen, ist nicht bekannt.

mm/tz

