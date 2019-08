// Mercedes landet in U-Bahn-Abgang in Innenstadt - Das Pärchen wollte eigentlich was ganz anderes //

Ein Pärchen in München verwechselte den U-Bahn-Abgang mit einer Parkgarage.

Kurioser Einsatz am Sonntag in München​

von Stefanie Wegele schließen

Katharina Haase schließen

Kurioser Einsatz in der Dienerstraße in München am Sonntagvormittag. Ein Pärchen aus Frankreich hatte den dortigen U-Bahn-Abgang für die Einfahrt einer Tiefgarage gehalten.