Fahrer hörte plötzlich lauten Schlag - Radler von Müllwagen überrollt

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag am Sendlinger Tor ereignet. Ein Radfahrer wurde von einem Müllwagen überrollt.

Update von 13.25 Uhr: Wie die Feuerwehr München mitteilt, handelte es sich bei dem Lkw um einen Müllwagen. Dieser war auf der Lindwurmstraße stadteinwärts unterwegs. Am Sendlinger-Tor-Platz wollte das Müllauto scharf rechts auf die geteerte Tramstrecke in die Müllerstraße einbiegen.

Müllwagen erfasst Radfahrer: Lkw-Fahrer hörte lauten Schlag

Der Fahrer hatte laut Feuerwehr bereits zwei Radfahrer passieren lassen, als er einen lauten Schlag vernahm. Ein Radfahrer war mit der rechten Seite des Wagens zusammenstoßen, gestürzt und zwischen den beiden Achsen des Müllwagens zum Liegen gekommen.

Die Erstversorgung des schwer verletzten Radfahrer übernahm die Besatzung eines Drehleiter-Fahrzeugs, das sich gerade auf der Rückfahrt eines anderen Einsatzes befand. Ein Notarztteam führte nach der Befreiung durch die Einsatzkräfte die Behandlung fort. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erstmeldung: Lkw übersieht Radfahrer - Mann von Lastwagen überrollt und schwer verletzt

München - Nach ersten Informationen der Polizei wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Sendlinger Tor schwer verletzt. Gegen 10.45 Uhr war der 43-Jährige in der Lindwurmstraße in Richtung Sendlinger Tor unterwegs. Der Radfahrer wollte demnach nach rechts in die Blumenstraße einbiegen.

Radfahrer von Lkw am Sendlinger Tor überrollt

Ein Lkw übersah den 43-Jährigen aus Frankfurt. Der Radfahrer wurde von dem Lkw überrollt und dabei nach ersten Informationen schwer verletzt. Am Steuer des Lastwagens saß ein 51-jähriger Mann aus Dachau.

Sendlinger Tor: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Im Bereich des Sendlinger Tors ist es zu Behinderungen bei der Tram sowie im weiteren Verkehr gekommen. Die Verkehrslage entspannt sich allerdings langsam wieder.

Weitere Informationen folgen.

Zum Teil schwere Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind, steht in München schon fast an der Tagesordnung. Beamte der Polizei mussten in München einer verzweifelten Mutter zu Hilfe eilen. Ihr kleines Kind musste bei sengender Hitze aus einem Auto befreit werden.

mm/tz