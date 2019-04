Riesige Drogen-Razzia in der Nobeldisko: Jetzt erhebt der „Heart“-Anwalt schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Großeinsatz für die Münchner Polizei in der Altstadt: Am frühen Samstagmorgen fand eine Razzia in einer Münchner Nobeldisko statt.

Drogen-Razzia: Jetzt erhebt der „Heart“-Anwalt schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Nach der Drogen-Razzia im Heart am Wochenende erhebt der Anwalt der Club-Betreiber schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Er hält den Großeinsatz für unverhältnismäßig. "Das war absolut nicht nachvollziehbar", sagte er der AZ. Gefunden haben die Polizisten dabei rund 20 Gramm Kokain sowie etwas Marihuana.

Die Münchner Polizei konterte: "Der am Wochenende gewählte Personalansatz und die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Razzia in einer Diskothek in der Münchner Innenstadt ist bei der Münchner Polizei üblich und notwendig", sagte ein Sprecher der Beamten dem Blatt. Die vielen Polizisten seien nötig, um ein "Einfrieren" der Situation herzustellen. Damit solle sichergestellt werden, dass keiner der Anwesenden die Möglichkeit hat, etwas zu verstecken oder wegzuschmeißen.

Die Vorwürfe des Anwalts sind tatsächlich schwer. Er beschuldigte die Polizei "unbescholtene Leute, die einfach nur feiern wollten", malträtiert und festgehalten zu haben. "Gäste mussten sich teilweise nackt ausziehen und wurden sogar in Körperöffnungen kontrolliert. Das ist doch sehr fragwürdig. Wir werden den Durchsuchungsbeschluss genau unter die Lupe nehmen und die Akten studieren", so Heindl.

Die Polizei bestätigte dem Bericht nach zwar, dass es zu Personenkontrollen gekommen ist, betont aber auch, dass die Betroffenen alleine durchsuchten worden seien. Sie wurden demnach dafür in einen "adäquaten Raum" gebracht worden. "Da Betäubungsmittel leicht versteckbar sind, ist es üblich, dass sich Betroffene dabei auch ausziehen müssten, um eine Inaugenscheinnahme der Körperoberfläche zu ermöglichen. Dabei wird natürlich darauf geachtet, dass Frauen von Polizistinnen und Männer von Polizisten durchsucht werden", so Kania zur AZ.

Grund für die Razzia waren im Übrigen Hinweise auf einen "fortwährenden Handel mit Kokain" im Heart. Von drei Personen seien Blut- und Urinproben genommen worden, erklärte der Sprecher.

Erstmeldung: Drogen-Razzia in der Nobeldisko „Heart“: 160 Polizisten stürmen den Club

München - Mitten in der Nacht fand eine Drogen-Razzia in der Nobeldisko Heart am Lenbachplatz statt. Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilt, fand die Kontrolle von 3.30 Uhr bis 7.40 Uhr angeführt vom Kommissariat 83 für Rauschgiftdelikte statt. Unterstützt wurden sie vom USK. Dabei war auch ein Spürhund der Polizei. Nach Informationen unserer Redaktion waren 160 Beamte im Einsatz. In der Nobeldisko waren zum Zeitpunkt des Einsatzes rund 180 Personen anwesend.

Die Polizisten wurden fündig - Kokain entdeckt

Der Durchsuchung seien umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, die Hinweise auf Drogendelikte in diesem Club ergaben. Bei der Razzia seien mehrere „konsumübliche Mengen Kokain“ sowie „eine geringe Menge Marihuana“ bei anwesenden Personen aufgefunden und sichergestellt worden, meldet die Polizei. Auch in Räumlichkeiten der Disko sei Kokain entdeckt worden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

