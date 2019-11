O Pannenbaum - Eine Fichte sollte bald auf dem Marienplatz stehen, doch etwas ging schief

Der Christbaum für den Marienplatz ging beim Verladen in Freyung-Grafenau in die Brüche. Glück im Unglück: Gleich in der Nähe stand ein Ersatz - der einen kleinen Makel hat.

Jedes Jahr wird auf dem Marienplatz ein großer Christbaum aufgestellt

Dieses Jahr war eine Rotfichte dafür auserkoren

Beim Verladen brach der Baum auseinander

München - München und sein Christbaum – das ist eine unendliche Geschichte der Pannen: Jedes Jahr bekommt die Stadt für den Marienplatz ein Prachtexemplar aus den Wäldern Süddeutschlands oder Österreichs geschenkt. Doch einmal verliert der Baum auf dem Weg an die Isar seine Äste, ein andermal hat er vorneherein zu wenig davon, einmal wurde gar eine „Schandfichte“ geliefert. Heuer ist der Baum beim Verladen auseinandergebrochen.

Zum zweiten Mal nach 2004 sollte der Münchner Christbaum aus dem Landkreis Freyung-Grafenau kommen. Eine 60 Jahre alte Rotfichte aus den Forsten in Maut im tiefsten Bayerwald wurde erkoren, die Besucher des Christkindlmarktes am Marienplatz in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Die Rotfichte ist nur noch Brennholz

Am Freitag war es schließlich so weit: Mit Motorsägen, einem schweren Kran sowie einem Tieflader rückte eine ganze Kompanie Arbeiter an, um den 25 Meter hohen Prachtbaum für München umzusägen und auf den Transporter zu legen. Der Stamm liegt schon, als sich die fünf Meter lange Krone in anderen Bäumen verfängt und sich im Wind dreht. Krachend bricht sie ab und hängt – des Stammes beraubt – in der Luft. Immerhin: Verletzt wurde niemand, doch die Rotfichte ist nur noch Brennholz. Als Ersatz wird gleich nebenan eine etwas kleinere Fichte gefällt. Deren Verladung gelingt. Am Montag soll der Baum in München ankommen.

