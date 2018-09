Beatrix von Storch in München: AfD-Gegner wollen bei Demo die Politikerin vom Marienplatz verscheuchen

Die bayerischen Landtagswahlkampf stehen an und hierbei kommen prominente AfD-Politiker nach Bayern. Nach Chemnitz sorgt das besonders für Proteste.

München - Am Samstag kommt die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix con Storch nach München und tritt auf dem Marienplatz auf. Sie ist wohl eine der umstrittensten und bekanntesten Köpfe der Partei. Vor allem nach den Ausschreitungen in Chemnitz ist es daher kein Wunder, dass von Storch in München nicht gerne gesehen ist und es zu Protesten kommt.

AFD-Kundgebung zur bayerischen Landtagswahl

Die Kundgebung ist von 14 bis 17 Uhr angesetzt. Eine Facebook-Veranstaltung ruft zur Teilnahme an der Gegenveranstaltung oder dem Protest daran auf Facebook auf. „Den Storch vom Marienplatz scheuchen!“, lautet das Motto der Veranstaltung. Dazu rufen die ver.di-Jugend in München sowie „Die Linke“ auf.

Es werden hunderte AFD-Gegner auf dem Marienplatz erwartet

Bereits am Donnerstag haben über 300 Menschen bereits bei der Facebook-Veranstaltung ihr Kommen mit ihre Zusage bestätigt. Die Zahl dürfte jedoch noch deutlich wachsen, denn fast 2000 Menschen zeigen sich bereits interessiert. Ein lautes Pfeifkonzert und Buhrufen auf dem Marienplatz dürften daher sehr wahrscheinlich den Auftritt von Beatrix von Storch begleiten.

Am Samstagabend wird Beatrix von Stroch dann am Schliersee erwartet, hier wurde bereits zu einer Gegenkundgebung aufgerufen (Merkur.de). Am Sonntag tritt von Storch dann in Dachau auf, wo ebenfalls sich eine AfD-Demo formiert, wie Merkur.de berichtete. Der Thüringer AfD-Parteichef Björn Höcke bekam bei seinem Besuch in Peiting ebenfalls keinen schönen Empfang. Rund 1000 Gegendemonstranten zeigten ihre Ablehnung gegenüber der AFD, auch wenn alles friedlich blieb (Merkur.de).

