Rettungswagen mit Blaulicht im Einsatz unterwegs - plötzlich gibt es mehrere Verletzte

Ein Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war, krachte auf der Kreuzung zwischen Prinzregenten- und Oettingenstraße in ein Taxi.

München - Ein Rettungswagen war in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr auf der Prinzregentenstraße mit Blaulicht unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Oettingenstraße prallte der Rettungswagen mit einem Taxi. Das Taxi, das von einem 61-Jährigen gefahren wurde, krachte in ein parkendes Fahrzeug, das dadurch noch zwei weitere Autos beschädigte.

Rettungswagen kracht in Taxi: Mehrere Verletzte

Die Beifahrerin des Rettungswagens setzte sofort einen Notruf ab. Der 61-jährige Fahrer, sowie eine 29-Jährige und ein 31-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Notarzt und weiterer Rettungswagen kümmerten sich um die Verletzten. Die Insassen des Taxis wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des am Unfall beteiligten Rettungswagen blieb unverletzt. Die Kreuzung war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

mm/tz

