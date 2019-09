Aus banalem Grund: S-Bahn-Rüpel traktiert Mann mit Schlägen und Tritten

Eine geschwollene Lippe und Schmerzen hatte ein 56-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit einem S-Bahn-Rüpel in der S2 auf Höhe Stachus. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

München - Der Münchner hatte sich am Donnerstagvormittag in der S-Bahn in Richtung Ostbahnhof in einer Vierer-Sitzgruppe gegenüber eines jungen Mannes gesetzt. Letzterer hatte seine Beine so weit ausgestreckt, dass der 56-Jährige seine eigenen Beine nicht vor sich stellen konnte.

Der 56-Jährige sprach den Rüpel mehrmals an. Doch dieser hatte Kopfhörer auf und reagierte nicht. Als der Fahrgast ihn ans Knie fasste, rief der junge Mann mehrmals, dass er nichts verstehe – machte aber keine Anstalten, seine Kopfhörer abzunehmen.

München: Unbekannter traktiert Mann in S-Bahn mit Schlägen und Tritten

Wenig später fing der junge Mann an den Münchner zu provozieren - bis dieser sich selbst Kopfhörer aufsetzte. Doch die Situation beruhigte sich nur kurz: Zwischen den Haltepunkten Karlsplatz (Stachus) und Marienplatz stand der Rüpel auf. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Fahrgast. Dieser bekam Tritte und Schläge ab, trug eine geschwollene Lippe davon und klagte hinterher über Schmerzen.

Der junge Mann verließ gegen 9 Uhr die S-Bahn am Haltepunkt Marienplatz. Die S-Bahn war zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert. Weil der 56-Jährige Strafanzeige erstattete sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer: 089/515550-111.

mb