Münchnerin (17) steigt zu Taxifahrer in den Wagen - plötzlich hält er und vergewaltigt sie

Eine schreckliche Heimfahrt musste eine Münchnerin (17) am Sonntag erleben: Der Taxifahrer, zu dem sie ins Auto gestiegen war, verging sich an ihr.

München - Die Polizei München berichtet: Am Sonntag gegen 05.00 Uhr forderte eine 17-jährige Münchnerin über eine App ein Taxi zum Odeonsplatz. Ein Taxifahrer stoppte zufällig neben der wartenden Frau. Er gab an selbst für das Unternehmen zu fahren, über welches die 17-Jährige zuvor das Taxi bestellt hat. Er stornierte den Auftrag und übernahm selbst den Transport.

Während der Fahrt betatschte der unbekannte Fahrer die 17-Jährige oberhalb der Bekleidung im Intim- und Brustbereich. Der Fahrer hielt unvermittelt sein Fahrzeug an und führte gegen den erklärten Willen der 17-Jährigen sexuelle Handlungen aus. Der Taxifahrer setzte seine Fahrt fort, stoppte jedoch ein weiteres Mal und wiederholte die Körperberührungen.

Als die 17-Jährige in Tränen ausbrach, beendete der Mann seine Handlungen, fuhr die 17-Jährige nach Hause und verzichtete auf die Erhebung des Fahrpreises. Die 17-Jährige erstattete in den Mittagsstunden des Folgetages Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, hellhäutig, schlanke Figur, sprach deutsch mit Akzent, dunkler Bart.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ähnliches trug sich in der Nacht auf Samstag zu. Gegen 03.40 Uhr stieg eine 22-jährige Münchnerin an der Poccistraße in ein zufällig vorbeikommendes Taxi und ließ sich zu ihrer Wohnanschrift nach Giesing fahren. Die Frau saß auf dem Beifahrersitz.

Zunächst verlief die Fahrt problemlos, jedoch wurde der Fahrer zunehmend aufdringlicher und verriegelte die Tür des Fahrzeugs. Er fasste die 22-Jährige mehrmals über der Kleidung im Brust- sowie Intimbereich an. Weitere Zudringlichkeiten konnten von der 22-Jährigen abgewehrt werden.

Am Fahrziel bezahlte die 22-Jährige den Fahrpreis und verließ das Fahrzeug. Sie verständigte im Anschluss die Polizei. Weitere Ermittlungen sind hier erforderlich.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 40 Jahre alt, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit hellem Hemd.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Zusammenhang zur oben geschilderten Vergewaltigung wird von der Polizei München derzeit geprüft.

mm/tz

Lesen Sie auch:

Hetzjagd durch Erding: Zwei BMW-Fahrer verfolgen junge Frau in ihrem Twingo.

Spaziergängerin am helllichten Tag in Fürth vergewaltigt - Zeuge hört ihre Hilferufe

Sexueller Übergriff in Hebertshausen: 19-Jährige kann sich wehren - Polizei sucht Täter