Tödliche Schubserei am U-Bahnsteig Marienplatz: Urteil gefallen

Eine Alltagssituation: Eine U-Bahn fährt ein, Dutzende wollen einsteigen, Gedränge. Doch in folgendem Fall führte dies zu einer fatalen Kette von Ereignissen.

München - Im Prozess um eine tödliche U-Bahn-Schubserei ist am Landgericht München I das Urteil gegen den 37-jährigen Angeklagten gefallen.

Er hatte im Juni 2016 einen Rentner nach einem Streit an der U-Bahn-Station Marienplatz zu Fall gebracht. Der 87-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf, erlitt eine Platzwunde und ein Schädelhirntrauma. Rund drei Monate später starb er an den Folgen seiner Verletzungen.

Der Angeklagte wurde nun zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Die Verteidigung plädierte auf fast drei Jahre wegen fahrlässiger Tötung sowie auf Unterbringung in einer Erziehungsanstalt.

Gedränge am Bahnsteig mit fatalem Ausgang

Am Unglückstag im Juni 2016 wollte der Senior mit der U3 in Richtung Moosach fahren. Der Bahnsteig war zur Mittagszeit proppenvoll. Als der Zug einfuhr, gab es Gedränge. Der 37-Jährige wurde sauer, als der Rentner ihn versehentlich an der Schulter berührte. Er stieß den Rentner gegen die Brust, der alte Mann konnte sich nicht festhalten und stürzte fatal auf die Bodenplatten.

Der Angeklagte hatte sich gleich zu Beginn der Verhandlung entschuldigt: „Ich wollte zu keiner Zeit, dass das so ausgeht und dass das passiert.“ Der Mann beteuerte, dass er seit dem Vorfall schlaflose Nächte habe, meldet der Bayerische Rundfunk. An das Geschehen habe er nur schemenhafte Erinnerungen. Der Facharbeiter für Lagerlogistik soll seit fast zwanzig Jahren drogenabhängig sein und habe auch zum Tatzeitpunkt unter Einfluss von Psychopharmaka und eines Suchtersatzstoffes gestanden, hatte sein Verteidiger erklärt.

