Brunnen-Rebell vom Viktualienmarkt gestorben: „Ein Münchner Original, wie traurig“

Alle kannten ihn als „Watschi“

„Machs gut auf Deiner Reise“, „So was wie Dich wird es nicht mehr geben“ oder „ein Münchner Original, wie traurig“, heißt es in einem sozialen Netzwerk. Das Internet trauert um Michael Watschinger.

München – Watschinger war Vorsitzender der „Liesl-Karlstadt-Freunde“ – einem Stammtisch, der sich bei schönem Wetter jeden Tag am Brunnen auf dem Viktualienmarkt trifft. „Ein kühles Bier in der Sonne am Liesl-Karlstadt-Brunnen umgeben von Touristen und Marktbesuchern – das ist für Michael Watschinger ein Stück Lebensgefühl“, schrieb unsere Zeitung einmal über den Frührentner, der in ganz München bekannt war. Jetzt stehen am Brunnen Kerzen. Wegbegleiter haben Blumen niedergelegt.

+ Am Liesl-Karlstadt-Brunnen wurden Blumen für Watschi niedergelegt. © Michaela Rehle

Um den Stammtisch und dessen Trink-Treffen am Brunnen gab es Streit

Um den Stammtisch und dessen Trink-Treffen am Brunnen entbrannte vor einigen Jahren ein Streit. Weil sich immer mehr Standlbetreiber beschwerten, reagierte die CSU mit einem entsprechenden Antrag. Der Alkoholkonsum auf dem Viktualienmarkt sollte damit eingeschränkt werden. „Wir sind eine friedliche Gruppe. Leben und leben lassen“, sagte der damals 58-Jährige zu den politischen Bestrebungen. Eine Allgemeinverfügung folgte, die das Kommunalreferat nach starker Kritik im Stadtrat aber zurückzog. (So)

