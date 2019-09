An rund um die Uhr belebtem Platz: Unbekannter fällt über 22-Jährige her - auffälliges Merkmal bei Täter

Eine junge Frau aus dem Landkreis Ebersberg geht von einem Lokal in München nach Hause in Richtung S-Bahn. Am Isartor wird sie vergewaltigt. So beschreibt sie den Täter.

München - Der Albtraum einer jeden Frau ist für eine 22-Jährige mitten in München bittere Realität geworden: Ein Unbekannter fiel völlig aus dem Nichts über sie her und vergewaltigte sie brutal – in der Nähe des rund um die Uhr belebten Isartors! Die Polizei sucht jetzt nach einem auffällig großen Mann.

Die junge Frau aus dem Landkreis Ebersberg war am Freitagabend in der Cocktailbar Sausalitos im Tal. Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen machte sich die 22-Jährige auf den Weg zum S-Bahnhof Isartor. Dabei ging sie unterwegs in eine Grünanlage zwischen dem Thomas-Wimmer-Ring, der Zweibrücken- und der Kanalstraße. Warum sie auf dem Weg zur S-Bahn einen Stopp in diesem kleinen Park einlegte, ist derzeit unklar.

Plötzlich packte ein Mann die 22-Jährige von hinten an der Hüfte und warf sie zu Boden. Obwohl sich die junge Frau heftig zur Wehr setzte, verging sich der Unbekannte an ihr. Dann flüchtete der Täter. Obwohl auch um diese Uhrzeit am Wochenende rund um das Isartor viele Menschen unterwegs sind, bemerkte offenbar niemand den schrecklichen Vorfall in der kleinen Grünanlage.

Die Frau blieb zunächst völlig verängstigt auf dem Boden liegen und setzte sich dann auf eine Parkbank. Passanten bemerkten, dass der 22-Jährigen etwas passiert war, sprachen sie an und wählten sofort den Notruf.

Der Täter wird als etwa 25- bis 35-jähriger Mann beschrieben, der etwa zwei Meter groß ist. Er hat eine normale bis sportliche Figur und war mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen, engen Hose – vermutlich einer Jeans – bekleidet. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, um Hinweise unter der Nummer 089/29 10-0.

Vergewaltigung am Isartor in München - Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

ca. 25-35 Jahre alt

ca. 2 m groß

normale bis sportliche Figur

bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, dunkler enger Hose vermutlich Jeans.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz