Einkaufs-Endspurt in München: Riesiger Andrang in der Innenstadt

Von: Julian Limmer

München: Weihnachts-Gedränge in der Fußgängerzone. © Sven Hoppe/dpa

Vor Weihnachten ging es in München richtig rund: Das bekamen auch die Händler in der Münchner Innenstadt zu spüren. Dort herrschte ein riesiger Andrang.

München – Stade Zeit? Die muss erst noch kommen. Denn direkt vor Weihnachten herrschte in der Fußgängerzone in München Hochbetrieb. „Es ging in den vergangenen Tagen richtig ab – es war Erntezeit für die Händler“, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Auffällig sei gewesen, dass der stationäre Handel im Einkaufs-Endspurt im Vergleich zur Online-Konkurrenz noch mal zugelegt habe. Denn: Kurz vor dem Fest müsse es mit den Geschenken oft schnell gehen, so Ohlmann. Welche Geschäfte am Heiligen Abend (Samstag) für Last-Minute-Einkäufe geöffnet haben, lesen Sie hier.

München: Besucherzahlen in der Fußgängerzone stieg kontinuierlich

Das beobachtet auch Wolfgang Fischer vom City-Partner, dem Verband der Innenstadt-Händler. „Seit Montag lag die Besucherzahl in der Fußgängerzone noch einmal höher als in den Wochen zuvor“, sagt er. In die Hände hätte den Verkäufern dieses Jahr gespielt, dass zwischen dem vierten Advent und Heiligabend eine ganze Handelswoche lag – viel Zeit für letzte Einkäufe also. Allein in den ersten drei Adventswochen seien heuer rund 1,7 Millionen Käufer in die Geschäfte der Innenstadt gekommen – genaue Zahlen aus dieser Woche liegen noch nicht vor.

Weihnachtsgeschäft in München – so ist die erste Bilanz

Insgesamt habe es 2022 jedoch für kein Rekord-Weihnachtsgeschäft gereicht, sagt Bernd Ohlmann: „Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie fiel das Geschäft um rund zehn bis 15 Prozent niedriger aus.“ Vor dem Hintergrund von Inflation und Unsicherheit dennoch eine gute Bilanz.



Und: Auf den Münchner Christkindlmarkt kamen heuer knapp drei Millionen Besucher – fast so viele wie vor der Pandemie. Zum Endspurt seien jetzt trotz Wind und Regen noch einmal „auffällig viele Touristen aus In- und Ausland“ auf dem Markt unterwegs gewesen, sagt Marktleitung Janine Wagle. Den Andrang spürte auch Kerzenverkäuferin Anuschka Harmann (44): „Diese Woche war richtig hektisch. Viele, die schnell noch Geschenke kauften.“

