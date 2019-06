Wird das Stadtmuseum für acht Jahre dicht gemacht?

Die Sanierung des Stadtmuseums soll sich fast acht Jahre hinziehen. Das geht aus einer Vorlage hervor, mit der sich der Stadtrat befasst. Nicht nur wegen des Zeitplans sehen einige Politiker den Umbau kritisch, auch wegen der Kosten. Derweil steht fest, wo das Museum interimsmäßig hinziehen wird.

München - Das Münchner Stadtmuseum ist das größte kommunale Museum Deutschlands mit circa 30.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, einer Sammlung von circa drei Millionen Kunst- und Kulturgütern, zwischen zehn und 15 Wechselausstellungen jährlich und rund 170.000 Besuchern pro Jahr. Eröffnet wurde es im Jahr 1888 – jetzt muss es dringend saniert werden. Außerdem wird das Konzept überarbeitet. Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch, ob ihm dies alles rund 200 Millionen Euro wert ist. Zuletzt war Kritik laut geworden, da einigen Stadträten die Kosten zu hoch sind. Ferner macht die lange Bauzeit skeptisch.

Stadtmuseum-Umbau: Baubeginn Ende 2022

In einer Vorlage für den Stadtrat schreibt die Verwaltung, dass mit einer Bauzeit von 4,5 Jahren zu rechnen ist. Hinzu kommen jeweils circa eineinhalb weitere Jahre für Auszug und Wiedereinzug mit Inbetriebnahme der Haustechnik mit Klimatisierung und der Sicherheitstechnik. „So wird mit einer Auslagerung von mindestens 7,5 Jahren gerechnet.“ Frühester Baubeginn soll Ende 2022 sein, sofern bis dahin Interimsräume bezogen werden können. Informationen unserer Zeitung zufolge soll das Museum während der Bauzeit nahe dem Arri Kino an der Türkenstraße untergebracht werden.

CSU-Kultursprecher Richard Quaas sieht zwar die Notwendigkeit, die Sanierung voranzutreiben, ist aber wegen der Kosten zurückhaltend. „Das Museum ist wirklich sanierungsbedürftig, auch die Präsentation muss dem Nutzerverhalten angepasst und gründlich modernisiert werden. Jetzt muss aber erst einmal die Finanzierung abgeklopft werden, ob überhaupt finanziell der Spielraum vorhanden ist, neben den anderen kulturellen Großvorhaben.“ Tatsächlich stehen der Stadt einige Investitionen im Kulturbereich bevor. So erhält das Volkstheater für 131 Millionen Euro einen Neubau auf dem Viehhofgelände, und die Generalsanierung des Gasteig schlägt mit rund 450 Millionen Euro zu Buche.

„Ein Stück weit werden wir in den sauren Apfel beißen müssen“, sagt SPD-Kultur-Sprecher Hans-Peter Rupp. „Das Stadtmuseum ist das Gedächtnis der Stadt, das wir erhalten müssen. Der Neubau kann zudem architektonisch zur Aufwertung beitragen.“ Dass das Projekt notwendig ist, darüber herrscht fraktionsübergreifend Konsens. Grünen-Chef Florian Roth sagte am Sonntag: „Im Sommer mussten Teile immer wieder geschlossen werden, weil es ewig nicht mehr saniert wurde.“ Mithin seien die Arbeiten überfällig. „Der Wettbewerb ist Jahre her. Für mich unerklärlich, warum das so lange dauert, bis es losgeht.“ Die Schließung sollte natürlich so kurz wie möglich sein. „Acht Jahre käme mir lang vor.“

