Jetzt ist bekannt, wann der Münchner Disney Store öffnen wird

Hierauf warten nicht nur Kinder: In Münchens Haupteinkaufsstraße öffnet schon bald ein Disney-Geschäft. Nun ist mehr bekannt.

München - Am Stachus, in der Neuhauser Straße 39, wird derzeit am Disney Store gebaut. Seit Mai warten die Fans von Mickey-Maus und Nemo darauf, dass die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Jetzt wurde bekanntgegeben, wann genau und wie der Laden öffnen wird.

Am Donnerstag, den 9. November, wird das Geschäft erstmals seine Türen für die Kunden öffnen. Es wird eine „Eröffnungszeremonie“ geben, verspricht das Unternehmen. Aber nicht nur zum Start, sondern ab dann täglich. Die Kunden haben die Möglichkeit „an der Ladenöffnung aktiv mitzuwirken“, heißt es geheimnisvoll in einer Disney-Pressemitteilung. Abends kann man ein „digitales Feuerwerk“ auf Bildschirmen bewundern.

Mit der Ladeneröffnung am 9. November steigt Disney voll in das Weihnachtsgeschäft in der Landeshauptstadt ein. Kunden können dann auch Produkte von Marvel und Star Wars kaufen. Weltweit gibt es bereits über 300 Disney Stores.