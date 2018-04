Das neue Xaver’s im alten Zwingereck: Do spuit de Musi!

Ihr lang gehegter Traum ist in Erfüllung gegangen: Die Geschwister Jakob (28), Theresa (27) und Xaver Portenlänger (22) haben ihren eigenen Laden, wie der älteste Spross bei der Eröffnungsfeier am Mittwochabend stolz verkündete.

München - Das Trio betreibt jetzt das Xaver’s, ein Traditionswirtshaus an der Ecke Rumford-/Zwingerstraße. Die Münchner dürften das Gebäude in der Nähe des Isartors kennen – residierte darin doch 42 Jahre lang die ehemalige Gaststätte Zwingereck. Als die Pächterfamilie Kulz im vergangenen Sommer aufgehört hatte, ließ Augustiner die Innenräume komplett renovieren. Die Brauerei war es auch, die auf die jungen Portenlängers zugegangen war, um sie für das neue Lokal zu gewinnen.

Qualität soll vor Quantität gehen

Ein kluger Schachzug, haben diese drei doch die bayerische Wirtshauskultur mit der Muttermilch aufgesogen. Die Eltern sind Wirtsleute im Biohotel und Gasthaus zum Alten Wirt in Grünwald, wo die Junioren die bayerische Gastronomie von klein auf erlernten. Jakob, der erste Sohn, ist beispielsweise gelernter Koch. Er wird gemeinsam mit Küchenchef Fabian (22) für die alpenländischen Gerichte verantwortlich sein. Ein blutjunges Team also, das sich mit dem Konzept Qualität vor Quantität einen Namen machen will.

+ Die Geschwister Jakob, Theresa und Xaver Portenlänger betreiben das neue Xaver’s. © Markus Götzfried

So werden hier fast nur lokale Produkte wie vom Biobauern Mogli oder der Lokalbäckerei Brotzeit verwendet. Regional ist auch die Speisekarte: Das Angebot reicht von Wurstsalat (8,50 Euro) über Schweinebraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut (12,80 Euro) bis hin zu Ochsenbackerl mit Steckrübenpüree und Bohnen (15,50 Euro) – und die Halbe vom Fass kostet 3,70 Euro.

Einzig die Namensgebung ist überregional: Der Apostroph in Xaver’s ist die englische Schreibweise…