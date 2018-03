Der Altstadttunnel ist bis nach Ostern gesperrt

Ferienzeit ist Baustellenzeit – Besonders heftig wird’s am Altstadttunnel. Der wird von Samstag, 20 Uhr, bis zum Mittwoch nach Ostern, 4. April, gesperrt!

München - Für Autofahrer, die in Richtung Osten unterwegs sind, ist der komplette Tunnel zwischen Oskar-von-Miller-Ring und Prinzregentenstraße einschließlich der Ausfahrt zum Franz-Josef-Strauß-Ring gesperrt. Sie müssen an der Oberfläche fahren und dabei die Kreuzung mit der Ludwigstraße überqueren. In der Gegenrichtung ist immerhin nur das Teilstück zwischen der Einfahrt von der Prinzregentenstraße bis zur Seiteneinfahrt in der Von-der-Tann-Straße betroffen. Nach Ende der Vollsperrung gehen die Bauarbeiten weiter, deshalb muss der Altstadtringtunnel von 4. bis 27. April jeweils nachts von 22 bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Bei den Bauarbeiten geht es darum, die geplanten Nachrüstungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für den Tunnel vorzubereiten. Weil in der Tunneldecke künstliche Mineralwolle verbaut ist, muss der gesamte Bereich komplett staubdicht abgeschottet werden. Dadurch wird die Vollsperrung nötig.

Am 27. März kommt es überdies rund ums Sendlinger Tor zu massiven Verkehrsbehinderungen. Zwischen 7 und 18 Uhr werden dort die Fahrspuren verlegt, um Bauarbeiten im Zentrum der Kreuzung zu ermöglichen – wer kann, sollte den Bereich meiden.