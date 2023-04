Antrag von Grünen und SPD: In München soll Cannabis verkauft werden - „Macht die Stadt sicherer“

Von: Sascha Karowski

Ganz legal einen Joint drehen, das will die Bundesregierung zum Jahr 2024 ermöglichen. © dpa

In München soll Cannabis verkauft werden. Das fordern Grüne und SPD. Die Stadt soll Modellkommune werden.

München - Die Stadt soll Modellkommune für die kontrollierte Abgabe von Cannabis werden. Das fordern Grüne und SPD in einem gemeinsamen Antrag. In diesen Projektregionen können Erwachsene Cannabis in lizenzierten Geschäften erhalten. Durch die Legalisierung verspricht sich der Bund eine Entlastung von Polizei und Staatsanwaltschaft und eine Entkriminalisierung von Konsumenten.

In München soll Cannabis verkauft werden: „Freuen uns, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt“

Zur Vorbereitung soll das Gesundheitsreferat eine Umfrage zum Thema Cannabis durchführen, damit Informations- und Hilfeangebote den Bedarfen der Bürgern entsprechen. „Wir Grünen fordern seit vielen Jahren freien Konsum, Anbau und Kauf von Cannabis und freuen uns, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagt Stadträtin Angelika Pilz-Strasser.

Die Eckpunkte des Gesundheitsministeriums zur Freigabe von Cannabis gingen in die richtige Richtung. Damit werde der Genuss sicherer, und der Schwarzmarkt werde austrocknen. „Als Modellkommune unter wissenschaftlicher Begleitung wird München zeigen können, wie die Lieferketten funktionieren und wie Jugendliche und Kinder am besten geschützt werden können.“



In München soll Cannabis verkauft werden: Länder wie Kanada hätten gezeigt, wie es gehen kann

Länder wie Kanada hätten gezeigt, dass die kontrollierte und legale Abgabe von Cannabis zahlreiche Vorteile biete, ergänzt SPD-Stadträtin Lena Odell. „Auch in München möchten wir den legalen Verkauf von Cannabis ermöglichen und uns deshalb als Modellkommune für die Testphase bewerben. Mit einer vernünftigen Gesundheitspolitik drängen wir illegalen Handel auch mit verunreinigtem Cannabis zurück. So machen wir München sicherer.“