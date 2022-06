G7-Gipfel: Chaostage in München

Von: Andreas Daschner

Teilen

Die Brandermittler untersuchen die Fahrzeugwracks. © Peter Kneffel

Die Terrorangst geht um: In der Nacht zum Mittwoch haben G7-Gegner in der oberen Au acht Polizeiautos angezündet.

Die Anwohner hatten Glück, dass das Feuer nicht auf ihre Häuser übergriff. Bei den Menschen bleibt ein mulmiges Gefühl. Um 3 Uhr nachts reißt ein Knall Werner Stechbarth aus dem Schlaf. Der 74-jährige Münchner ist zu Tode erschrocken. „Ich bin fast aus dem Bett gefallen“, erzählt er. Dann ein zweiter Knall. Stechbarth schaut vom Blakon seiner Wohnung an der Hochstraße – und sieht meterhohe Flammen.

Ein Anwohner fotografierte die Flammen von seinem Balkon aus. © privat

Knapp zwei Dutzend Polizeifahrzeuge sind an der Straße in der oberen Au geparkt – acht davon brennen lichterloh. Die Flammen lodern hoch bis in die Baumwipfel. „Ich habe einige Fahnen und Flaggen auf meinem Balkon“, erzählt Stechbarth. „Nicht auszudenken, wenn der Wind anders gstanden wäre und die Fahnen Feuer gefangen hätten.“

Feuer ist schnell gelöscht

Stechbarth greift zum Telefon und ruft die Feuerwehr. Die ist in der Tat schon unterwegs, denn auch ein Mitarbeiter eines nahen Hotels hat den Notruf bereits gewählt. Die Einsatzkräfte haben die Lage zum Glück schnell im Griff. „Nach fünf Minuten war das Feuer gelöscht“, sagt Stechbarth. Personen wurden nicht verletzt. Die Gefahr ist gebannt.

Acht Fahrzeuge samt Ausrüstung wurden beschädigt. © Matthias Balk

Was bleibt, ist ein mulmiges Gefühl – und Erinnerungen an die Chaostage des G20-Gipfels im Jahr 2017 in Hamburg. Damals hatten Linksautonome die Hansestadt in ein Kriegsgebiet verwandelt. Auch in München wird schnell klar: Die Polizeiautos wurden absichtlich in Brand gesteckt. „Das Feuer brach an unterschiedlichen Stellen aus“, berichtet ein Polizeisprecher. Ein zufälliges Feuer habe damit schnell ausgeschlossen werden können.

Anwohner Stechbarth sagt: „Ich gehe natürlich davon aus, dass das mit dem G7-Gipfel in Elmau zusammenhängt.“ In dem Schloss bei Garmisch-Partenkirchen treffen sich vom 26. bis 28. Juni die Regierungschefs der sieben bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt. Auch bei der Polizei sieht man deshalb einen politischen Hintergrund hinter dem Brandanschlag.

Werner Stechbarth wurde von lauten Knallgeräuschen geweckt. © Andreas Daschner

Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm. Unter den acht ausgebrannten Fahrzeugen befinden sich auch zwei Autos der Bundespolizei sowie zahlreiche Ausrüstungsgegenstände wie Helme und Schutzwesten. Auf mehrere hunderttausend Euro beziffert die Polizei den Sachschaden.

OB verurteilt Anschläge

Münchens OB Dieter Reiter (SPD) verurteilt den Anschlag in einer ersten Reaktion zutiefst: „So etwas will ich in München nicht sehen.“ Proteste gegen den G7-Gipfel seien in Form von Demonstrationen zu äußern. „Gewalt ist keine Form der politischen Auseinandersetzung.“

Der Anschlag hat indes nicht nur finanzielle Auswirkungen. Die Sorge vor weiteren Übergriffen ist groß – auch bei den Einsatzkräften der Polizei, die in ganz Bayern rund um den G7-Gipfel im Einsatz sind. Ähnlich viele wie beim letzten Gipfel in Elmau im Jahr 2015, als 18 000 Polizisten für Sicherheit sorgten. Man rechne ohnehin mit einer gewissen Gefährdung bei derartigen Ereignissen, sagt der Polizeisprecher. „Der Anschlag macht die Gefahr aber noch einmal greifbarer.“

Die zerstörten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Andreas Daschner

Bei Anwohnern geht die Angst um

Und auch bei den Anwohnern der Hochstraße geht die Angst um. Zum Beispiel bei Stechbarths Nachbar Charles Savage. Der 81-jährige wurde ebenfalls von einem Knall geweckt – wohl platzende Reifen der brennenden Autos, wie die Polizei vermutet. Savage griff zum Fotoapparat und hielt das Feuer fest. „Überall waren riesige Flammen und viel Rauch“, sagt der gebürtige US-Amerikaner. Ein gespenstischer Anblick, der Savage mit Sorgen erfüllt. Er sagt: „Es ist eine verrückte Welt, die immer verrückter wird.“