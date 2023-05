Weil Mann Deutschlandticket nicht mehr bekommt: Streit läuft aus dem Ruder – Polizei wertet Videos aus

Von: Lukas Schierlinger

Video-Aufnahmen können womöglich belegen, warum der Streit derart eskalierte. Auslöser war der gescheiterte Kauf eines Deutschlandtickets.

München - Es war kurz vor der Schließung des S-Bahn-Kundencenters am Münchner Ostbahnhof: Gegen 20 Uhr versuchten ein 24-Jähriger und eine 47-Jährige am Dienstag (2. Mai) noch, eines der in der Landeshauptstadt heiß begehrten Deutschlandtickets zu ergattern. „Da das Kundencenter bereits sehr voll war und kurz vor der Schließung, bekamen die beiden keinen Einlass“, berichtet die Bundespolizei in ihrer Pressemitteilung. Daraufhin habe sich der in München lebende 24-Jährige „verbal aggressiv“ gezeigt.

Mann wird aggressiv, weil er Deutschlandticket nicht mehr bekommt: Schlagstock-Einsatz durch DB-Sicherheitsdienst?

Eine Streife der DB-Sicherheit wurde auf das Szenario aufmerksam und bat den Mann, am darauffolgenden Tag wiederzukommen und die Örtlichkeit zu verlassen. „Es kam zu gegenseitigen Beleidigungen zwischen dem Afghanen und dem 53-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Im Anschluss wollten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann aus dem Bahnhof begleiten“, heißt es vonseiten der Bundespolizei.

Im Zuge dessen sei es zu „gegenseitigen Tätlichkeiten“ gekommen. Deren genauer Verlauf soll nun ermittelt werden. Der Sicherheitsmitarbeiter soll dabei seinen Schlagstock eingesetzt, der 24-Jährige mit seinem Rucksack nach dem Älteren geworfen haben. Die Kontrahenten trugen keine äußerlichen Verletzungen davon.

„Verdacht der gefährlichen Körperverletzung“: Polizei wertet Video-Aufnahmen aus

Herbeigerufene Kräfte der Bundespolizei nahmen sämtliche Beteiligten mit zur Wache, die diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Zur Aufklärung werden nun die Aufzeichnungen der Überwachungskameras ausgewertet. „Gegen beide Männer wird wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt“, fasste die Bundespolizei abschließend zusammen.

