Diesmal an der Isar - schon wieder Kampfhundattacke in München

Was ist nur mit Münchens Hunden los? Im Sog der Attacke von Rottweiler „Pascha“ am Hauptbahnhof kommen immer mehr Attacken von Vierbeinern auf ihre Artgenossen ans Licht.

München - Erst das Rottweiler-Drama am Hauptbahnhof, jetzt wieder eine Kampfhunde-Attacke in München! An der Isar soll am Montagabend ein aggressiver Vierbeiner zwei Artgenossen attackiert und teils schwer verletzt haben. Christian Wagner (47) fürchtete um das Leben seines Labrador-Rüden Buster (3). Er sagt: Der Hund war wie im Blutrausch.“ Noch viel schlimmer: Anstatt sich seiner Verantwortung zu stellen, flüchtete das Herrchen mit seinem Hund über einen Zaun. Die tz zeigt die Fotos.

Diskutieren Sie mit anderen Usern auf Facebook über dieses Thema:

Die Attacke auf Buster passierte gegen 20.30 Uhr am Ostufer der Isar, gleich an der Reichenbachbrücke. Christian Wagner drehte mit seinem Labrador die alltägliche Abendrunde. Plötzlich schoss unter einer Parkbank der Hund hervor und verbiss sich sofort in Busters Kehle, so berichtet es Wagner. Er sagt der tz: „Mein Hund bringt 33 Kilo auf die Waage. Aber er wurde wie ein Luftballon durch die Luft geschleudert.“ Um welche Rasse es sich bei dem angreifenden Tier handelt, kann Wagner nicht genau sagen. Der 47-jährige Büroangestellte geht aber von einem Bullmastiff oder einem Boxer aus. Viel mehr als den Hund interessiert Wagner aber das Herrchen jenes Hundes, mit dem er nach der Attacke nicht mehr sprechen konnte. „Er hat kein einziges Wort verloren“, erzählt Wagner.

Lesen Sie auch: Nach Bahnhof-Drama weitere Attacke bekannt: „Ein Kampfhund hat mein Bärli totgebissen“

+ Machen sich aus dem Staub: Der Tierhalter zieht seinen angriffslustigen Vierbeiner über einen Zaun. © fkn

Fotos und Videos von angriffslustigem Hund und Herrchen gemacht

Der Unbekannte mit der schwarzen Baseball-Kappe schnappte sich seinen Hund und machte sich in Richtung Mariahilfplatz davon. Christian Wagner nahm sofort die Verfolgung auf, machte Fotos und Videos von Hund und Herrchen. In einem Hinterhof war dann aber Schluss an einem Zaun. Wagners Bilder zeigen den Mann schon auf der anderen Seite - und sein Hund, der hochkraxelt beziehungsweise vom Herrchen darübergezogen wird.

Unfassbar: Wenige Minuten zuvor soll der selbe Hund ebenfalls an der Isar einen West Highland Terrier angegriffen haben. Der kleine Hund soll bei der Attacke offene Wunden an der Brust und den Beinen erlitten haben. Die Besitzerin rief die Polizei. Mehrere Streifen suchten nach dem Angriff auf Buster das Isarufer nach dem Hund und seinem Herrchen ab - ohne Erfolg. Die Polizei rät Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 089/29 100 zu melden.

Lesen Sie auch:

Johannes Heininger

Was tun im Ernstfall?