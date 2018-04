Kommentar zum Kampf ums Maxwerk: „Peinlicher geht es nicht mehr“

München - Zugegeben: Es gibt Wichtigeres als einen neuen Biergarten an der Isar. Und wenn man böswillig sein wollte, könnte man Bürgermeister Josef Schmid vielleicht noch Wahlkampfmotive bei seiner Werbetour für ein Wirtshaus an der Isar unterstellen. Oder dass er – wenn er denn einmal im Landtag säße – gleich einen Biergarten ums Eck hätte. Wäre ja praktisch.

Aber im Ernst: Was Vertreter des Bezirksausschusses Au-Haidhausen gestern aufführten, war ein trauriges Spektakel.

+ Lokalredakteur Klaus Vick.

Fast hätte man glauben können, es geht bei der Demo um ein neues Atomkraftwerk – und nicht um einen Biergarten. Die Protestierer haben sich mit Transparenten wie „Kein Ballermann am Maxwerk“ selbst entlarvt. Peinlicher geht es nicht mehr – und das von gewählten politischen Vertretern. Weltweit gibt es in Metropolen gastronomische Nutzungen an Flüssen, nur in München nicht.