Mordfall Inga: Ein Verdächtiger nach Festnahme wieder frei

Kaum sind die Verdächtigen gefasst, ist einer schon wieder frei. Der 61-jährige Tatverdächtige sei gegen Kaution freigelassen worden, hieß es am Dienstag.

Ballycastle - Ansonsten hält sich die Polizei in Nordirland derzeit bedeckt. Die Gymnasiastin Inga Maria Hauser aus Haidhausen war wie berichtet am 6. April 1988 nahe Ballycastle in Nordirland vergewaltigt und ermordet worden. Am 20. April 1988 hatte ein Schäfer die Leiche der 18-Jährigen in einem Waldstück entdeckt. Die Polizei konnte am Tatort DNA-Spuren sichern, doch der oder die Mörder wurden 30 Jahre lang nicht gefasst, obwohl bei einem Massengentest die DNA von mehr als 2000 Männern überprüft worden war.

Am 1. Mai dieses Jahres kam wieder Bewegung in den Fall. Die Polizei in Nordirland teilte mit, die Ergebnisse einer neuen DNA-Auswertung mit neuen Methoden lägen vor. „Wir glauben, dass wir sehr nahe an einem Strafverfahren gegen Inga Marias Killer dran sind“, sagte Chefermittler Raymond Murray. Die Polizei startete einen neuen Zeugenaufruf mithilfe eines Briefs, in dem Ingas Schwester Friederike um Hinweise bat, „sonst wird die Seele meiner Schwester nie Ruhe finden“.

30 Anrufe erhielten die Fahnder. Die Ermittler teilten mit, dass vermutlich mehrere Personen am Mord oder an der Verschleierung der Tat beteiligt seien. Am Pfingstmontag schlugen die Fahnder zu und verhafteten zwei 58 und 61 Jahre alte Verdächtige in Loughguile, einer Ortschaft etwa 18 Kilometer vom Fundort entfernt. Beide Männer wurden verhört. Mittlerweile ist der 61-Jährige auf Kaution entlassen worden. Warum, sagte die Polizei von Nordirland nicht. Der 58-Jährige sitzt weiter in Haft.

Martina Williams

