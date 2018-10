Feuer in Hotel am Rosenheimer Platz: Gebäude evakuiert - Großeinsatz

Ein Brand in einem Hotel am Rosenheimer Platz hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Das Gebäude musste evakuiert werden.

+ Die Roseheimer Straße Richtung Ostbahnhof musste aufgrund der Rettungsarbeiten gesperrt werden. © Armin Forster Nach Informationen der tz soll das Feuer in der Sauna des Novotel in der Hochstraße am Rosenheimer Platz ausgebrochen sein. Das Hotel soll daraufhin evakuiert worden sein. Die Feuerwehr suchte die vom Rauch betroffenen Etagen nach Personen ab und konnte das Feuer offenbar nach einer knappen Stunde löschen. Nach ungesicherten Informationen wurde niemand verletzt. Die Polizei sperrte die Hochstraße sowie umliegende Straßenzüge weiträumig ab.

Feuer in Hotel am Rosenheimer Platz: Bilder vom Großeinsatz Zur Fotostrecke

